Они считают последние события настоящим "праздником"

Родители Александра Захарченко, который к моменту своей смерти в 2018 году был главой так называемой "днр", заявили журналистам, что искренне радуются "присоединению" Донбасса к россии. К тому же они считают, что это событие "окупает" смерть родного ребенка, ведь теперь считается, что их сын "победил".

Об этом они рассказали в эфире российского пропагандистского телеканала "Россия-1" в комментарии корреспонденту. Они присутствовали во время выступления президента российской федерации владимира путина и аннексии четырех украинских областей и поздравили всех с таким "счастливым" событием.

"Это праздник... Это радость. Со слезами на глазах. Мы потеряли своего сына, зато мы приобрели свою настоящую родину", — сказал отец бывшего гауляйтера Владимир Захарченко.

Комментарий родителей Захарченко

Пользователи Интернет-сети также были шокированы реакцией родных родителей в эфире российского телевидения. Они говорят, что это абсолютный цинизм, и не удивительно, что у них был такой сын.

Комментарии в сети

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Соединенных Штатов Джо Байден после оглашения россией аннексии дал обещание Украине поддерживать столько, сколько это потребуется.