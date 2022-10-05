Не менее 5-6 наступательных операций: эксперт рассказал, на какое время еще может затянуться война

Даже после окончания горячей фазы войны Украину будут ждать стабилизационные меры

В Украине продолжается 224-й день войны, характеризующийся активными наступательными действиями украинских Вооруженных сил и постоянными положительными новостями об освобождении населенных пунктов. В связи с этим у людей возникают многочисленные ожидания относительно быстрого наступления мира. Однако считается, что для победы Украине нужно сделать примерно 5-6 наступательных операций, и первый шаг уже сделан.

Об этом рассказал эксперт Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк в интервью для информационного издания "РБК-Украина". Он отмечает, что в сумме наступательные операции могут занять еще 8-9 месяцев.

"Для того, чтобы освободить все наши территории, нам нужно еще 8-9 месяцев. Между операциями существуют определенные перерывы для перекидывания сил, пополнения потерь, наращивания группировок, формирования соответствующих оперативных построений. чтобы закончить горячую фазу войны, заставить противника сложить оружие и отказаться от дальнейших посягательств на нашу территорию", — прокомментировал полковник.

Кроме того, он подчеркнул, что дальше должны быть проведены стабилизационные операции, чтобы переловить вражескую агентуру, диверсантов, восстановить коммуникации, инфраструктуру. На разминирование могут уйти даже десятилетия.

"Поэтому я думаю, что до осени следующего года война будет продолжаться. Продолжится период постконфликтного урегулирования. От того, какие убытки к тому моменту терпит российская федерация, будет зависеть, будем ли мы проводить определенные мероприятия на ее территории. Потому что пока дракону не выбьют зубы, он будет кусаться", — добавил Кевлюк.

В любом случае, эксперт считает, что все дальнейшие процессы урегулирования знает Генеральный штаб Украины. От них зависит, какие силы будут привлекаться для прекращения войны.

Как сообщал "Телеграф" ранее, австрийский вице-канцлер Вернер Коглер рассказал, к чему приведет остановка борьбы Украины за выживание.