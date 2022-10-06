Угрозы путина не работают: сколько американцев поддерживают военную помощь Украине

На позицию граждан США не влияют даже ядерные угрозы путина

В Белом доме готовят очередной пакет военной помощи для Украины, где будет важное вооружение для борьбы с российскими оккупантами. Тем временем Москва пытается посеять сомнения, мол Запад уже устал от войны и не хочет поддерживать Киев. Но как демонстрируют результаты свежего опроса Reuters/Ipsos, это далеко не так: 73% американцев готовы и дальше поддерживать Украину.

Как отмечают зарубежные СМИ, граждане США демонстрируют не падение, а, наоборот, рост солидарности с украинцами, сражающимися за свою территорию и независимость. И все это — на фоне участившихся ядерных угроз со стороны диктатора путина.

Результаты действительно поразительные — трое из четырех американцев, 73% из голосовавших, ответили на этот вопрос утвердительно, даже понимая все риски. При чем процент поддержки высок как среди демократов (81%), так и республиканцев (66%).

У респондентов, которых оказалось 1005 человек, прежде всего интересовались готовностью поддерживать предоставление командой Джо Байдена дополнительного вооружения, другой военной помощи, а также проведения обучения для украинских военных. При этом уточнялось, что военные действия могут обостриться, даже если наша страна получит вооружение, позволяющие бить на более далекие расстояния, чем имеется у ВСУ сейчас.

На этом фоне весьма занятно выглядит последний разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского, которые обсудили последние успехи украинских военных и поставки дополнительного вооружения от Вашингтона.

Также следует отметить, что военные аналитики США внимательно следят за динамикой развития событий на фронте в Украине. Более того — некоторые из них уверены, что вскоре под сине-желтый флаг может вернуться Херсон.