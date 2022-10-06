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Тренд уже изменился: оппозиционерка предрекла россии перелом

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Мобилизация заставила многих российских граждан пересмотреть свои взгляды на войну Новость обновлена 06 октября 2022, 08:14
Мобилизация заставила многих российских граждан пересмотреть свои взгляды на войну

Призыв в ряды армии рф сместился с национальных республик в центральные регионы, и это во многом изменило дело

В попытках выполнить приказ диктатора путина о частичной мобилизации граждан на фронт руководство рф может столкнуться с серьезными протестными настроениями внутри страны. По мнению российской оппозиционерки Ольги Курносовой, пока что перелом настроений может быть незаметным — о колоссальных потерях по телевизору не рассказывают, среди близких людей потерь нет. Однако смещение мобилизации с национальных республик на центральные области россии и даже Москву вскоре могут изменить ситуацию на корню.

Об этом политик рассказала в интервью OBOZREVATEL, передает "Телеграф". Курносова уверена, что как только обычные россияне поймут, насколько сильно Кремль ввел их в заблуждение, вспыхнет недовольство.

"Сейчас ситуация меняется, — утверждает она. — У меня есть данные насчет Москвы — очень активно начинают мобилизовать именно в Москве. Это то, чего не было еще несколько дней назад. Понимание того, что национальные республики больше трогать нельзя, в Кремле, наверное, уже настало, и мобилизация начинает задевать столицу".

К сожалению, пока особых протестных настроений в российских республиках не наблюдается. Главная причина — это отсутствие серьезного политического лидера, за которым бы могли пойти люди. Исключение составляет рамзан кадыров, однако глава Чечни, как известно, находится на стороне путина.

При этом Курносова не сомневается: в ближайшее время ситуация таки переломится, и далеко не в сторону Кремля.

"Если месяц назад 48% было за продолжение войны до победного конца, а 44% — за начало переговоров уже сегодня, то сейчас наоборот — 44% за продолжение, а 48% за окончание. И это свидетельствует, что тренд изменился", — говорит оппозиционерка.

По ее мнению, антивоенные настроения в россии будут напоминать лавину. Главное, чтобы люди осознали, как именно обстоит ситуация на фронте — реальная, а не та, которую им подсовывают в телевизоре пропагандисты.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему первая волна мобилизованных в россии станет на фронте в Украине "смертниками". Свою позицию четко обозначил военный эксперт Олег Жданов.

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#Оппозиция #Россия #Протесты #Война #Мобилизация