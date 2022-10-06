Никак не успокоится: Илон Маск продолжает говорить об Украине и вспомнил "Партию регионов"

Известные люди призывают предпринимателя остановить противоречивые высказывания об Украине

Недавно в сети разразился настоящий скандал вокруг войны в Украине, который вызвал основатель и генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск своими неожиданными высказываниями. На этот раз он продолжил оправдание, пытаясь убедить американского чиновника. Предприниматель считает, что спорные регионы самостоятельно должны решать, в какую страну входить.

Об этом он написал на своей странице в Twitter в ответ на публикацию Линдси Грэма, полковника и главы сенатского комитета по судебной системе США. Тот призвал Маска наконец-то понять, что в любом случае российская федерация вторглась в Украину и это факт. На это предприниматель ответил, что, конечно, большая часть областей Украины хочет быть в том же составе, что был установлен в 1991 году, но нужно поддержать те территории, которые хотят отсоединиться.

"Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы должны в любом конкретном конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живет. Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные части имеют российское большинство и предпочитают россию", — говорится в сообщении.

В следующей публикации миллиардер также привел пример электоральной карты Украины 2012 года, где синим цветом представлены регионы, в большинстве своем поддерживающие "пророссийские партии", явно имея в виду "Партию регионов". При этом он добавил, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к российской федерации, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел бы.

Публикации Илона Маска в Twitter по Украине

На такие высказывания и представленные факты ему ответил, в частности, Пол Массаро, старший политический советник Хельсинкской комиссии США. Он в свою очередь поделился с Илоном Маском картой результатов голосования в Украине в результате проведения Всеукраинского референдума в 1991 году.

"Это карта голосования за независимость Украины в 1991 году. Каждый регион проголосовал за независимость, включая Крым. Пожалуйста, прекратите с этим", — призвал он Маска.

Публикация Пола Массаро в Twitter об Украине

Как сообщал "Телеграф" ранее, после того, как Илон Маск предложил отдать Крым россии и провести повторные "референдумы" на оккупированных территориях с привлечением наблюдателей ООН, сеть разразилась многочисленными шутками. Мы собрали подборку лучших мемов.