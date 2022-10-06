россия растеряна: генерал рассказал, как будет продвигаться наступление ВСУ в ближайшее время

У россии недостаточно кадрового резерва для наступления, но это может измениться

На фоне 225-го дня полномасштабного вторжения россии в Украину украинские войска продолжают наступление на Харьковском и Херсонском направлениях и активно освобождают оккупированные территории. Россияне бросают все силы на позиции, где теряют силы, но вряд ли даже такие действия помогут им.

Об этом рассказал генерал армии, эксглава Внешней разведки Украины Николай Маломуж в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". По его словам, украинская армия имеет инициативу за счет того, что сосредоточили более мощные возможности, силы, вооружение и были максимально подготовлены к контрнаступлению, а "россия в некоторой степени находится в растерянности, где есть дезориентированные части, они разбалансированы".

"В течение двух-трех недель в россии не будет возможности каким-то образом системно отвоевать территории на Луганщине и Донбассе. На отдельных направлениях они где-то могут пройти, но не больше. Дальше у них не будет перспектив двигаться также и на Херсонском направлении, где мы опять же таки отвоевываем наши территории, освобождаем поселки, города. Это еще один фактор, который показывает, что россия не сможет реализовать в ближайший период то, о чем говорил песков», — пояснил Маломуж.

Кроме того, он отмечает, что в течение месяца-полтора россия будет подтягивать свои резервы из Урала, Сибири. Именно тогда у них будет шанс если не на наступление, то по крайней мере на оборону.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Вооруженные силы Украины начали активное продвижение в Луганской области. Институт изучения войны публикует карты основных направлений наступления.