путину больше не на кого ставить: ветеран рассказал, пойдет ли лукашенко на открытую войну

Последней надеждой путина является помощь Беларуси

Активное наступление Вооруженных сил Украины в восточных и южных регионах успешно продолжается. Военные с каждым днем поднимают все больше украинских флагов над освобожденными населенными пунктами, а армия россии терпит постоянные неудачи. В связи с этим трудно предсказать следующие действия российского диктатора владимира путина. Уже появилось мнение, что белорусские войска начнут наступление на северные области Украины, но это все же маловероятно.

Об этом сообщил ветеран российско-украинской войны, руководитель военного отдела фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук в эксклюзивном интервью для "Телеграфа". По его словам, Беларусь действительно уже единственная ставка кремля, путин отчаянно пытается вовлечь лукашенко в эту войну.

"Но картофельный дед достаточно хитрый. И пока не соглашается на это. Потому что понимает, чем все кончится. Он видел, как весной россияне отгребали на Киевщине, Сумщине, Черниговщине. Как впоследствии им "прилетело" на Харьковщине. И получали люлей люди, которые имеют боевой опыт. А у белорусов такого нет. Армия есть. Небольшая, но есть. Но опыта нет", — подчеркнул ветеран.

Он считает, что второй – северный – фронт со стороны Беларуси не будет открыт. Как отмечает Рымарук, "как только они скрипнут, мы их сразу закопаем".

Как сообщал "Телеграф" ранее, диктатор александр лукашенко открыто признал участие Беларуси в так называемой "специальной военной операции". По его словам, Беларусь никуда не посылает своих военных и не убивает людей.