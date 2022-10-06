"Польша, Литва и Украина затягивают войну". Как россия пытается рассорить страны ЕС

Обострение нарратива об "эскалации войны Литвой" наблюдается в контексте остановки транзита в Калининград через Литву

Кремлевская пропаганда, которая в последнее время пробуксовывает из-за успехов ВСУ и пробует запугать Запад угрозами ядерной войны, все еще пытается рассорить между собой европейские страны. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности объясняет, к каким средствам прибегают пропагандисты на примере нарративов, обнаруженных во время мониторинга Ukraine War Disinfo Working Group прокремлевских каналов в 11 странах Европы в период с 20 июня по 25 сентября.

Так, по словам аналитика Центра Ирины Субботы, российская пропаганда нацелилась посеять раздор среди европейских стран, передает Lb.ua.

По мнению российских пропагандистов и по их сообщениям в местных каналах европейских стран, Литва, Польша, ЕС, США и Украина "затягивают войну и приводят к ее эскалации". Например, обострение нарратива об "эскалации войны Литвой" наблюдается в контексте остановки транзита в Калининград через Литву.

Кроме того, под прицелом российской пропаганды находились Польша и Литва в качестве следующующей цели нападения россии среди европейских стран. Именно на них, согласно пропагандистским сообщениям в 11 странах Европы, россия вроде бы собирается напасть следующей. А также россия иногда грозит нападением "странам НАТО" в целом.

Польша уже неоднократно получала подобные угрозы с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Как сообщал "Телеграф", с 19 сентября в Литву могут приезжать только попадающие в список исключений россияне, остальным не поможет даже наличие шенгенской визы. Среди исключений – некоторые водители фур, а также дипломаты. Одновременно с Литвой границы россиянам закрыли Латвия, Эстония и Польша.

Также в июне Литва заблокировала транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область. Этот шаг был согласован с Еврокомиссией. Впрочем, уже через месяц железнодорожный транзит был восстановлен.