В Раде назвали креативный способ, как наказать нардепов-предателей

Нардеп Виталий Безгин рассказал о некоторых инструментах по лишению мандатов избранников от ОПЗЖ

Государство должно сделать невозможным, чтобы в местные советы и парламент избирались коллаборанты или пророссийские политики, тем более против которых возбуждены уголовные дела за коллаборационизм или госизмену. Иначе они снова "перекрасятся" и постараются в очередной раз попасть во власть на всех уровнях.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин.

"На самом деле должна быть жесткая юридическая позиция. Давайте вспомним ошибки прошлого. Бывало, что в какой-то политический субъект тушки перебегают, меняя флаг. Мы это проходили с Партией регионов, ОПЗЖ и коммунистами. Они же все со временем "всплыли". Имею в виду то то, что когда санкции применяются, это должно быть персонифицировано, когда есть конкретно потенциальный предатель, должно быть судебное решение (приговор) со всеми вытекающими последствиями. И государственный изменник должен не избираться, а сидеть", — отмечает народный депутат.

По его словам, если власти будут просто постоянно запрещать политические вывески, "думаю, что от этого не будет системного результата". "Если есть какой-то политик, он должен нести ответственность, и речь не только о политической, а криминальной, — продолжает избранник. — Напомню о гауляйтере Запорожской области Балицком, который ездил к путину. Это же народный депутат Украины прошлого созыва. Даже тогда его взгляды ни для кого не были тайной. Тем не менее, он был депутатом, который впоследствии предал Украину. Поэтому должны быть судебные приговоры".

В этом контексте парламентарий признал провал люстрации, а "в люстрационном законе где-то было политической целесообразности больше, чем практического инструмента".

"То есть когда реальные люди работали во власти Януковича (все эти медведчуки, бойки и так далее) и избирались в Верховную Раду, то извините, это у нас получилась чистая манипуляция. Конечно, надо опять же подходить более тщательно и четко понимать, как мы будем разграничивать. Потому что, когда будет деоккупирован Крым, будет еще больше вопросов, и там тысячи людей, которые сейчас сотрудничают с российскими властями", — говорит Безгин.

В то же время, как сообщил "слуга народа", в Раде думают над тем, как юридически можно лишать мандатов нардепов. Появились определенные креативные идеи на этот счет.

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"Здесь тоже ситуация из категории справедливости и некоторых пробелов нашей несовершенной Конституции, которая фактически защищает таких нардепов. И для каких-то ограничений должен быть судебный приговор. Но на самом деле у своего коллеги из фракции СН Романа Грищука в Фейсбуке прочитал прикольную позицию о том, что некоторые нардепы сбежали за границу, сидят там, и никто не знает, где они. То есть теоретически их можно попытаться объявить потерявшимися и пропавшими без вести. А это уже является основанием для лишения депутатского мандата. Думаю, что это, конечно, хрупкий лед и сомнительно извлечение нормы, но, по крайней мере, поиск способа уместен и общественный запрос на это есть. Поэтому такие креативные решения нужно искать", — подчеркивает народный депутат.