Ложь Кремля, Путин в бункере и будущее армии РФ: ТОП-5 тезисов из обращения Резникова к российским военным

Министр обороны подчеркнул: всем, кто откажется выполнять преступные приказы и сдастся в плен, гарантируется сохранение жизни

Седьмого октября, в день 70-летнего юбилея российского диктатора Владимира Путина, министр обороны Украины Алексей Резников выпустил видеообращение к солдатам и руководителям армии рф. Во время восьмиминутного выступления чиновник рассказал, чем сейчас занимается ВСУ, какие планы по освобождению имеет Украина, и объяснил, чего стоит ждать самим оккупантам.

Запись обращения выложена на YouTube-канале "Военного телевидения Украины". "Телеграф" же специально для своих читателей выбрал пять самых главных тезисов, которые были направлены, прежде всего, на бойцов армии противника.

Об украинском военном командовании

Генерал Валерий Залужный. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины. Его знают и уважают не только в Украине, но и во многих странах. Уважают за то, что он успешно защищает свою страну против одной из наиболее сильных армий мира. Он не стесняется признать, что внимательно изучал работы начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. А сейчас грамотно применяет эту науку на поле боя.

Генерал-полковник Александр Сырский. Командующий наших сухопутных войск. Именно он руководил обороной Киева. А сейчас возглавляет операцию в Харьковской и Луганской областях.

Вице-адмирал Алексей Неижпапа. Командующий Военно-Морских сил Украины. Он со своими людьми отправил на дно российский флагман. Впервые за 100 лет.

Генерал-лейтенант Николай Олещук. Командующий Воздушных сил Украины. Которые ваша пропаганда уничтожила на словах ещё в феврале. Но вы до сих пор каждый день хороните товарищей.

Наши десантники под командованием генерал-майора Максима Миргородского сейчас в первых рядах сворачивают вашу оборону. А где ваш десант? Вы знаете. Там же, где и ваша морская пехота. На кладбищах.

О лжи российского командования

Вас обманули и предали. Вам обещали лёгкую прогулку. А отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели.

Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас – значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО.

Страны НАТО поставляют нам оружие. Это правда. Но бьют вас этим оружием украинские воины. Вы об этом знаете.

О разнице между путиным и Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт. Будь-то Лисичанск под ударами или освобождённый Изюм. Я сам неоднократно вручал награды и боевое оружие лучшим воинам прямо в окопах. Это честь для меня.

Наш Президент – со своей армией. А где ваш? […]

Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за правое дело. Может поэтому ваш прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева.

О переговорах с Москвой

С человеком, который пока возглавляет Россию, никто уже говорить не будет. Об этом чётко сказал Президент Украины. Кто представит Россию на возможных переговорах в будущем? Я вам скажу. Те, кто вас уже обманул. И готовится сделать виноватыми. Потому что либо они, либо вы. И вы знаете, что это правда.

О будущем российских военных

Как вы войдёте в историю? Как те, кто воевал под одним знаменем с зеками? Вы и останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы.

Я вам скажу, что будет дальше. Тысячи российских парней погибнут. Еще больше останется без рук и без ног. Но их опозорят. А вас сделают виноватыми. И снова предадут. Как уже предавали не раз. Вспомните войны в Чечне. Вас уже публично унижают те, кто воюет в тик-токе. И это — только начало. […]

У московских чиновников и политиков, которые отправили вас на войну, деньги и имущество находятся в странах НАТО. Которые поставляют нам оружие. Их семьи в странах НАТО. Совсем недавно они прекрасно себя чувствовали в Лондоне и Вашингтоне. Им триста лет не нужен Лиман, Попасная или Каховка. Они даже не знают, где это. Они понимают, что попали в ловушку с войной. И сделают всё, чтобы списать на вас свои просчёты. Своё воровство. Переложить на вас ответственность.

После войны именно вы будете смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат. Потому что никто из Кремля к ним не выйдет.

Вам придётся жить рядом с теми, кто сейчас толпами бежит от мобилизации в Финляндию, Грузию, Казахстан и даже Монголию.

И они будут уверены, что поступили правильно. Вы же ЭТО осознаёте, не так ли?

Под конец своего выступления Алексей Резников подчеркнул, что Украине не нужна российская территория, но все, что принадлежит нам по международному праву, мы вернем. Также он добавил, что кремлевских преступников ждет трибунал, и сами военные армии рф могут этому поспособствовать. Поэтому-то Украина и гарантирует безопасность и сохранение жизни всем тем оккупантам, которые готовы самостоятельно сдаваться в плен.

"Вы ещё можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию — от унижения. Но время уходит. Не упустите его", — резюмировал министр обороны.