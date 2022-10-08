Победа может быть уже в этом году: эксперты дали интересный прогноз

Мнения разные, но считается, что победа Украины значительно приблизилась

На 227-й день полномасштабной войны россии против Украины ситуация на поле боя успела кардинально измениться. Вооруженные силы Украины активно наступают в восточных и южных областях и каждый день освобождают все новые территории. Все больше шансов на то, что украинские войска одержат победу до конца 2022 года.

Об этом говорится в материале британского издания "The Times". Они ссылаются на слова британского чиновника, который прогнозирует, что ВСУ с такими же темпами, которые можно увидеть сейчас, смогут оттеснить российские войска на границы 23 февраля "уже к Рождеству", имея в виду католический праздник 24 декабря.

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес соглашается с этим мнением. По его словам, переломным моментом окончательно станет деоккупация Херсона и приближение к Крыму, когда можно будет наносить артиллерийские удары по целям противника. Таким образом, российские захватчики в Крыму будут в ловушке.

"Учитывая все то, что мы видим, есть ощущение коллапса, по крайней мере на Донбассе, и я верю, что до конца года российские военные будут вытеснены за линию 23 февраля. Это армия, потерпевшая поражение", — отметил Ходжес.

Однако политолог Маттиа Неллес не верит в окончание войны в Украине до 2022 года. Всему причина большое скопление войск оккупанта в Херсоне. Сотрудник Международного института стратегических исследований Франц Штефан Гади соглашается с тем, что ни Украина, ни российская федерация еще не исчерпали своих возможностей и будут переходить в более выгодные тактические и стратегические позиции, чтобы продолжить борьбу в следующем году.

"Температура ударит на поле боя, солдатам станет труднее действовать и их способность проводить наступательные операции будет ограничена", – добавил Гади.

Как сообщал "Телеграф" ранее, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, насколько возможно повторное наступление врагов из Белоруссии. По его словам, это может произойти уже через 2-3 месяца.