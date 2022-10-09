Как хочет Москва: Турция планирует посадить за стол переговоров с рф четыре страны - СМИ

Турецкое правительство по-прежнему балансирует на тонкой грани между путинским и западным миром

Несмотря на весьма жесткое отношение Турции к аннексии россией украинской территории, эта страна продолжает демонстрировать чудеса дипломатической "растяжки". На этот раз — в контексте подготовки новых больших переговоров. Интересно, что "большой договор", который не может не задевать войну в Украине, хотят обсудить лишь со странами Запада.

По информации издания Milliyet, провести диалог могут попробовать с представителями Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии. Журналисты не называют своих источников, но утверждают, что представители власти проанализировали все выступления диктатора путина с начала полномасштабного вторжения. Основываясь якобы на полученных данных, в Турции и сделали вывод — Москва хочет переговоров с Западом.

Отмечается, что документы о предложении организации такого мероприятия не были переданы всем западным столицам. При этом Вашингтон якобы через личные каналы уже смог ознакомиться с вариантом, оформленным в Анкаре.

"Изначальные комментарии насчет плана влиятельных лиц в Вашингтоне достаточно позитивные, — пишет Milliyet. — Вопрос лишь в том, можно ли связаться с россией для такого диалога".

Выходит, что по факту правительство Эрдогана работает над тем, чтобы организовать переговоры "как хочет Москва" без предварительного согласования с Кремлем. Таким образом Турция в который раз демонстрирует, что имеет какие-то личные интересы в вопросах урегулирования российско-украинской войны.

При этом в издании уточняют: официальная Анкара уважает волю Украины и подчеркивает необходимость вернуться к миру, который не предусматривает применения ядерного оружия.

Напомним, ранее "Телеграф" делал выдержки из недавнего громкого интервью турецкого президента Реджепа Эрдогана, который немало говорил о войне в Украине. Некоторые высказывания политика были весьма неоднозначными.