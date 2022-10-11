"Готов на любые жертвы": что известно о генерале Суровикине, который возглавляет вторжение в Украину

Суровикина считают настоящим "головорезом", способным пожертвовать всем, чтобы достичь цели

Назначение единого командующего армией оккупантов, вторгшихся в Украину, стало для диктатора владимира путина своеобразной попыткой "примириться" с собственными военнослужащими. При этом генерал Сергей Суровкин, который возглавил группировку вражеских войск, является весьма близким к российскому президенту и пользуется его огромным доверием. Стоит отметить, что самого военного характеризуют не с лучшей стороны — он очень жесток и готов пойти на любые жертвы.

По крайней мере, именно такую характеристику Суровикину дал российский оппозиционер Игорь Яковенко в интервью OBOZREVATEL. Он подчеркивает, что путину сейчас необходимо уладить раскол между силовиками, появившийся из-за попыток переложить всю ответственность за провалы на сергея шойгу и других генералов.

Непонимание между путиным, Минобороны и генштабом армии рф крепнет изо дня в день, говорит Яковенко. Не в последнюю очередь это связано с публичным недовольством пригожина и кадырова отдельными действиями российских военных в Украине. Желая прикрыть собственную недальновидность, путин пытался косвенно обвинить во всех проблемах военное командование армии. Это вызвало недовольство среди военных.

"Ответом было выдвижение генерала Суровикина, — объясняет оппозиционер. — Это полный отморозок, который готов выполнить любой приказ. Это один из немногих командиров, который в 1991 году в Москве, тогда еще в звании капитана, командира батальона гвардейской таманской дивизии, направил свои бронемашины на мирных граждан".

По словам Яковенко, такие действия фактически сошли нынешнему генералу с рук — он отсидел в тюрьме пять месяцев, а после вышел на свободу и вернулся на службу.

"Он готов к любым жертвам и не думает о последствиях. Это человек, который не остановится ни перед чем, — отмечает Игорь Яковенко. — Если ему прикажут, он может убить весь мир. Генерал Суровикин — это попытка путина преодолеть раскол между ним и армией".

Впрочем, несмотря на все угрозы со стороны рф и попытки переставлять генералов, украинские воины все равно не останавливают свое наступление. Как доказывают свежие карты боев в Украине, наши защитники продолжают продвигаться на Луганщине.

Массовые ракетные обстрелы со стороны оккупантов не способны остановить ни ВСУ, ни общее сопротивление нашей страны. По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, это лишь показывает отчаяние Кремля.