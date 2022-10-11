В Беларуси рассказали, когда ждут "перелома" в войне в пользу россии

В Беларуси до сих пор не могут поверить в неудачи путина

На фоне объявления президентом российской федерации владимиром путиным мобилизации началось ожидание момента, когда россия снова сможет вернуть контроль на фронте после контрнаступления Вооруженных сил Украины. Считается, что "переломный" момент в борьбе между Украиной и россией может произойти уже в конце этой осени или в течение зимы.

Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель во время информирования по вопросам военно-политической обстановки, складывающейся в стране и за рубежом. По его словам, такой момент произойдет, в частности, и благодаря объявлению "частичной" мобилизации в россии.

"Если российская федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент", — отметил глава КГБ Беларуси.

Как сообщал "Телеграф" ранее, глава британской разведки Ричард Мур объяснил, что владимир путин начинает сталкиваться с последствиями своего провала. Россияне видят, что его стратегии терпят поражение.

Кроме того, оккупанты используют весь свой ракетный арсенал для обстрела Украины. Некоторые ракеты сделаны еще при СССР и были сняты с консервации.