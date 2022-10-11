Превентивный удар НАТО по россии. Как в кремле превратили на фейк призыв к санкциям

Тезис снова прозвучал на вчерашнем заседании Генассамблеи ООН от Небензи. Рассказываем, что с ним не так

После вчерашней волны фейков о побеге Зеленского в бункер в Карпатах и начале наступления из белоруссии, российские пропагандисты взялись за другую историю. В этот раз политики и медиа рф распространяют такой тезис: Украина якобы требует от НАТО "нанести превентивный санкционный ядерный удар по россии". Этот тезис прозвучал вчера на Генассамблее ООН от представителя россии Василия Небензи. Для полноты россиянин дополнил свой спич конспирологической теорией о благосостоянии "золотого миллиарда", а также совершенно серьезно утверждал, что референдумы на оккупированных территориях под дулами автоматов "соответствуют уставу ООН" и "люди сделали свой выбор".

На самом же деле Небензя подал кремлевскую трактовку заявления Зеленского от 6 октября о необходимости ударить по россии санкциями, чтобы не допустить ядерной катастрофы.

Как россия распространяет фейк

Тезис о превентивном ядерном ударе по россии прокомментировали почти все российские официальные лица, а также пропагандистские Telegram-каналы. По данным Центра противодействия дезинформации, сообщения появиллись именно в русскоязычном информационном сегменте — 65 публикаций в 50 Telegram, и это не предел.

Манипуляция разошлась только в русскоязычном информационном сегменте под названием "Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по россии". Нарратив подхватили Geopolitics.wiki, Responsible Statecraft, Ticker News, International Business Time. В качестве первоисточника издания указывают пресс-службу кремля.

Нарратив о ядерном ударе сразу подхватили сомнительные Telegram-каналы Нарратив о ядерном ударе сразу подхватили сомнительные Telegram-каналы

Спикер путина Дмитрий Песков 7 октября сказал, что "россия не может пройти мимо заявления Зеленского о превентивном ударе по россии":

"рф призывает лидеров других государств обратить внимание на заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе по россии, россия сожалеет, что Запад не приструнил "своего вассала" Зеленского после заявлений о превентивном ударе", — заявил песков.

Официальная представительница МИД россии Мария Захарова заявила, что Запад "разжигает ядерную войну" и "может уничтожить планету руками Зеленского". Глава этого ведомства Сергей Лавров заявил, что Украина создает риски, связанные с применением оружия массового поражения.

Что на самом деле сказал Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления в австралийском Институте Лоуи (Lowy Institute) 6 октября заявил, что НАТО и международное сообщество должны пересмотреть порядок реагирования на возможность применения россией ядерного оружия.

"Что должно делать НАТО? Исключать возможность применения россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары , чтобы они знали, что с ними будет, если применят, а не наоборот — ждать ядерных ударов россии, чтобы потом сказать: "Ах, ты да, ну, вот держи от нас! " Посмотреть применение своего давления, порядок применения", — сказал Зеленский.

Как мы видим из цитаты — слов " ядерный удар по россии" нет. Расшифровку речи Зеленского можно прочесть здесь, весь разговор в формате "вопрос ответ" можно посмотреть здесь (22:10).

Президент сказал, что не считает ядерные угрозы путина "блефом" и серьезно относится к ядерным угрозам россии. Также Зеленский отметил, что миру нужно не умиротворять россию, а показать силу, иначе эскалации и дальше продолжатся. Глава государства напомнил, что в 2014-м мы не увидели действительно жестких санкций, россия не была наказана за свое преступление, восприняв это как разрешение продолжать.

Объяснение

Впоследствии президент Владимир Зеленский в интервью BBC снова объяснил, что имел в виду превентивные санкции, но отнюдь не ядерный удар.

"Смешно звучит. На английском языке, когда я говорю "превентивный удар", речь идет о санкционных ударах, прежде всего. На английском языке это звучит "preventive kick, not attack". Это разные вещи. Поэтому очень важно, когда вы говорите на английском или родном на украинском, иметь очень правильный перевод. Потому что россияне потом всегда это используют", заявил Зеленский.

Они начинают готовить их общество по ядерному оружию, что очень опасно.

"Я считаю, что опасно даже говорить об этом. Поэтому я сказал — вы должны нанести превентивный удар. Это главная идея. И, конечно, россияне использовали перевод так, как выгодно им. Они начали ретранслировать это в другом направлении. Речь идет только о санкциях. "Если они говорят "ядерное оружие", думают о нем, вы должны ответить, у вас есть неядерный пакет санкций, Европа имеет эту возможность. Особенно после того, как они захватили нашу атомную станцию", — пояснил Зеленский.

Такой же тезис повторил и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, отметив, что Зеленский имел в виду превентивные санкции, которые должны быть применены перед полномасштабным вторжением россии 24 февраля и заверил, что Украина никогда не будет призывать к использованию ядерного оружия.

Президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов пояснил, что для остановки эскалации мир должен принять превентивные политические меры, и именно об этом говорил Зеленский. Это может быть ограниченный военный ответ, но не менее важны политические решения.

"У Запада остается достаточно широкий набор инструментов, позволяющий усилить международную изоляцию россии. Что касается экономических санкций – это полное отключение финансовой системы россии от SWIFT, без исключения для отдельных банков. Кроме того, на рассмотрении Госдепартамента США находится проект признания россии государством — спонсором терроризма .

Например, россия может быть исключена из ООН. Также для устранения последствий радиоактивного заражения страны НАТО могут ввести контингент спецподразделений в Украине с целью проведения гуманитарной операции. Обо всех этих алгоритмах нужно предупредить Кремль уже сейчас, чтобы избежать катастрофы.