Вот почему мы победим: в сети сравнили фото "мирного" города рф и обстрелянную Украину

Журналист привел пример с городом Саратов

В понедельник, 10 октября, российские оккупанты массированно обстреляли ракетами территорию Украины. Упавшие прямо в городах на дорогах ракеты образовали проблемы для проезда, поэтому уже на следующий день все было отремонтировано и стало еще лучше. Однако российские ракеты не попадали в города российской федерации, а выглядят они так, будто их обстреливают каждый день. В этом и есть разница между украинцами и россиянами.

Такое мнение высказал украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале. Он также привел примеры того, как выглядят места попадания ракет в Киеве и Днепре на следующий день после атаки и как выглядит Саратов на постоянной основе и без обстрелов.

"На первых двух фото Киев и Днепр на следующий день после ракетных ударов. Уже и не скажешь, что эти улицы были разворочены попаданиями российских ракет. На остальных трёх фото — просто русский город Саратов. Его никто не бомбил. Ещё одно наглядное пояснение, почему мы победим, а они проиграют", — говорится в сообщении журналиста.

Следует отметить, что именно из Саратова часто обстреливают территорию Украины. В частности, руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул во вторник, 11 октября, сообщал, что из Саратова выпущено 10 крылатых ракет в направлении Украины.

Киев через сутки после обстрела

Днепр через сутки после обстрела

Мирный Саратов

В Саратове тротуары могут выглядеть ужасно

Мусор в российском городе разбросан везде

Как сообщал "Телеграф" ранее, в городе Днепр рекордно быстро преодолели последствия ракетного удара. В сети публикуют фотографии до и после.