Оккупанты, несмотря на всю свою несуразность, все равно проявляют гибкость на поле боя и учатся новым хитростям

Продвижение украинской армии в глубь временно оккупированных областей радует многих украинцев. Однако руководство и военные эксперты ориентируется на различные варианты дальнейшего развития ситуаций, в том числе и затяжную войну с рф. По мнению координатора военного направления в "Благотворительном фонде Сергея Притулы", многолетнего волонтера Романа Синицына (Балана), нашему противнику может хватить материальных и человеческих ресурсов на еще очень и очень долгое время.

Свою позицию он ясно объяснил в интервью журналистам LB live, передает "Телеграф". В частности, Синицын добавил, что Украина в этом плане несколько слабее, ведь зависит от западных поставок вооружения и другой материальной помощи. По словам волонтера, если с такой поддержкой произойдут проблемы или она совсем исчезнет, это будет означать начало значительных проблем у нашего государства и армии.

русская федерация, к сожалению, пока более богата на ресурсы. Самым большим у них является человеческий, ведь это позволяет мобилизовать в армию все новых и новых солдат.

"Человеческого ресурса хватит. Технику они наскребут, — говорит Роман Синицын. — Многие смеются над Т-64, которые с "мангалами". Но оно едет и стреляет. Его можно закопать и оно будет стрелять с закрытых позиций".

Также он называет военнослужащих оккупационной армии весьма гибкими и способными обучаться непосредственно на фронте. К тому же нельзя исключать получение россией помощи от условных Ирана или Китая — как было с беспилотниками-шахидами.

"Ключевой ресурс — мобилизационный, — подчеркнул волонтер. — Неважно, что у них нет мотивации, воли, теплой одежды; они все равно будут приезжать сюда и нас убивать".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что напряжение на белорусском направлении несколько уменьшилось. Это связано с опрокидыванием техники на луганское направление через территорию рф. Следует отметить, что у Александра Лукашенко есть собственные, корыстные мотивы для расположения российских войск в РБ.