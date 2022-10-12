Из Беларуси снова готовится наступление? Жданов рассказал о последствиях

россия хочет сформировать новую группировку

После окончательного ухода русских войск из Киевской, Сумской и Черниговской областей в апреле предполагалось, что это может быть не последнее наступление на столицу и северные регионы. Возможно, что на фоне нового развертывания российских войск на территории Беларуси наступление возобновится.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью украинскому изданию "НВ". По его словам, последствия договоренности диктаторов путина и лукашенко о развертывании войск вблизи украинских границ будут "не сегодня и не завтра — это весна, не раньше".

"Президент" Беларуси александр лукашенко согласился создавать совместную группировку для защиты союзного государства. Мы знаем, что там есть действия, которые они производят. Беларусь выделяет промышленные зоны, брошенные фермы для создания жилищного фонда для этой группировки. Сейчас российские компании проводят реконструкцию белорусской железной дороги в плане подготовки рам по погрузке и разгрузке грузов и путей подъезда к ним", — пояснил Жданов.

Он также отметил, что формирование группировки произойдет примерно в декабре, но точно не раньше. Агрессоры планируют создать подразделение со 120-тысячным личным составом. Кроме того, все зависит от мобилизации. Даже в первую волну, когда они набрали 100 тысяч мобилизованных лиц, "система уже затормозилась".

Как сообщал "Телеграф" ранее, политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, почему белорусский самопровозглашенный президент александр лукашенко разрешил новое развертывание российских войск в своей стране. По его словам, все дело в финансировании.