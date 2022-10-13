Следствие продолжается

Вечером, 11 октября, на российском нефтепроводе "Дружба" в Польше произошла утечка, причину которой пытаются установить. Считается, что кого-то делать виноватым рано, но есть вероятность того, что это результат деятельности российской федерации.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщило "Польское радио". По его словам, истинная причина утечки станет известна только по окончании расследования причин аварии. Кроме того, следствие еще не установило, была эта авария вызвана диверсией или случайным повреждением, но Моравецкий напомнил, что "многие следы указывают на кремль".

Однако компания PERN уверяет, что поврежденный нефтепровод "Дружба" не имеет признаков вмешательства третьих лиц. Все детали инцидента устанавливаются.

"Первые выводы и метод деформации трубопровода показывают, что признаков вмешательства третьих сторон нет. Тем не менее, проводятся детальные анализы, чтобы определить причину инцидента и отремонтировать магистраль, чтобы можно было начать перекачивать сырье как можно скорее", — говорится в релизе, опубликованном на сайте PERN.

Как сообщал "Телеграф" ранее, на нитях газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли взрывы. Европейские лидеры считают это диверсией.