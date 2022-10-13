Суд по делу Трубицына может раскрыть, кто стоит за переделом рынка МАФов в Киеве, - СМИ

Громкое дело может быть выгодным политическим оппонентам депутата

Громкое дело депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына может быть следствием борьбы за передел рынка МАФов в Киеве. Об этом говорится в статье "Трубицын против НАБУ: Чего ждать от суда в резонансном деле" , опубликованной изданием "Delo.ua".

Издание напомнило, что резонанс вокруг дела Трубицына был вызван не столько обстоятельствами дела, сколько потоком абсолютно фейковой информации". 9 февраля СМИ писали, что Трубицына "пытались задержать при получении взятки, однако он скрылся на автомобиле и был объявлен в розыск, а уже под вечер обнаружен в здании Оболонской РГА, где депутат якобы прятался от детективов НАБУ".

"Впрочем, буквально на следующий день тогдашний глава НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции сообщил, что ни погонь, ни бегства Трубицына, ни попытки спрятаться в РГА на самом деле не было. Трубицын, как оказалось, на месте якобы передачи взятки не присутствовал, ни от кого не скрывался, сам вышел к детективам, а получив от них подозрение, тут же выразил готовность сотрудничать со следствием и отдал мобильный телефон", — говорится в статье. "Поток фейковых сообщений в СМИ, — отмечает издание, – это целенаправленная информационная атака на Трубицына, а значит в этом деле есть явная политическая мотивация, а не правовая".

Кроме того, издание отмечает, что НАБУ в этом деле выглядит заангажированным, поскольку вся доказательная база "строится на показаниях одного свидетеля — Андрея Максименко. "В 2019 году Максименко занимал должность начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области, был взят с поличным при получении 90 тысяч долларов взятки, но до суда дело так и не дошло. Таким образом, главный свидетель НАБУ в этом деле – мало того, что взяточник, так еще и лицо, находящееся "на крючке" НАБУ, которому грозит до 12 лет тюрьмы", — говорится в статье.

"Кроме того, стоит обратить внимание и на сумму залога, установленную для Трубицына, которая составила почти 15 млн грн, что более чем в 10 раз превышает озвученную обвинением сумму предполагаемой взятки и выглядит откровенно неоправданной", — отмечает издание, добавляя, что досудебное следствие по делу продолжалось аж восемь с половиной месяцев, несмотря на требования защиты Трубицына не тянуть с передачей дела в суд, но "никаких новых доказательств сторона обвинения так и не предоставила".

Также издание подчеркнуло, что пока шло следствие в Киевсовете пытались сместить Трубицына с должности главы Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Главным выгодополучателем этого, как отмечает издание, является депутат Киевсовета от УДАРа Дмитрий Белоцерковец, который "давно продвигает свой план реформировать правила размещения МАФов, который был негативно воспринят предпринимателями Киева", и против которого активно публично выступал Трубицын.

"Получается, что сомнительное с точки зрения доказательной базы коррупционное дело Трубицына оказалось очень на руку его главным политическим оппонентам из УДАРа и Белоцерковцу лично. Стоит ожидать, что рассмотрение дела Трубицына в суде по существу окончательно прояснит, почему НАБУ оказалось настолько заангажировано в этом деле и, где в Киевсовете нужно искать коррупцию на самом деле", — подытоживает издание.