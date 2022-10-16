"Достаточная угроза": Арестович назвал условия, при которых россияне могут повторно пойти на Киев

Захватчики могут попытаться ударить психологически, напугав возвращением ужасов условной Бучи

Киевщина все еще приходит в себя после недавних массированных ракетных обстрелов, однако уже стала предметом слегка другой темы военных разговоров. На сей раз — из-за вероятной угрозы со стороны Беларуси, ведь всем хочется знать, не случится ли повторное наступление оккупантов на столицу и ближайшие населенные пункты. По мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, подобный вариант исключать нельзя. Впрочем, сами же россияне очень пожалеют, если снова вторгнутся на Киевщину.

Об этом военный эксперт заявил во время очередного интервью с Марком Фейгиным в YouTube-программе правозащитника, передает "Телеграф". Арестович подчеркнул: путин действительно может рискнуть повторно разыграть карту с наступлением на Киев.

Для этого, считает советник ОП, ему стоит лишь накопить возле украинских границ около 20-30 тысяч солдат.

"Он сочтет, что это достаточная угроза, чтобы нам пощекотать нервы или взять какие-то пригороды, повторить травму Бучи", — предупреждает Алексей Арестович.

При этом из травм, уверяет он, оккупанты смогут повторить лишь Чернобаевскую, и то — сугубо для себя. Это связано с тем, что ВСУ дадут захватчикам сильнейший отпор, неоднократно ударив по сосредоточиям сил и техники, чем, собственно, и закончат все нападение россиян.

Отметим, что сценарий с повтором похода оккупантов на Киев не исключает и командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он также озвучил примерный отрезок времени, который может понадобиться российской армии для формирования ударного кулака.

В таком случае (да и из-за возросшей ракетной угрозы) "Телеграф" считает не лишним вспомнить о существовании перечня действующих укрытий в Киеве.