Солдатам будет непросто: генерал США объяснил, что ждет армии Украины и рф на поле боя зимой

Ходжес уверен: российские военные станут еще более деморализованными

Пока мирные украинцы беспокоятся о сложностях предстоящего отопительного сезона, военнослужащие оценивают всевозможные сценарии дальнейшего развития войны. В том числе просчитываются вероятные шаги нашей и вражеской армий в зависимости от погодных условий. К примеру, генерал армии США Бен Ходжес уверен: россиянам этой зимой на войне будет куда сложнее, чем украинским защитникам.

Свою позицию он пояснил в эфире телеканала "Эспрессо", информирует "Телеграф". Экс-командующий Сухопутными войсками Штатов в Европе убежден: не в последнюю очередь проблемы ждут оккупантов из-за необходимости держать им оборону.

По словам Ходжеса, ВСУ продолжат свое давление на российских оккупантов, не слишком позволяя им маневрировать, перегруппировываться или же чему-то обучаться на поле боя.

"Конечно, зимой на поле боя из-за погоды будет сложнее, — предупреждает он. — Условия для солдат будут куда сложнее, но для российских оккупантов в обороне это дастся еще сложнее, чем для украинских сил, которые атакуют".

Также на действиях ВСУ скажется то, что они имеют своих сограждан в тылу, которые поддерживают и осуществляют посильную помощь своим военнослужащим. Россияне же часто бегут от войны, а их свежие "мобики" являются неподготовленными и необученными солдатами, которые годятся лишь на "пушечное мясо".

Ходжес убежден, что даже если предстоящая зима станет непростой в плане погоды, украинская армия встретит ее более подготовленной и более эффективной.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, успеют ли ВСУ освободить Херсон от российских захватчиков до первых серьезных морозов. Стоит также учитывать, что падение обороны именно этого города способно переломить отношение обычных россиян к войне в Украине.