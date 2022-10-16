россия попытается аннексировать Беларусь: оппозиционер озвучил сроки

Российский диктатор вполне мог оставить более податливую Беларусь "на десерт"

Возобновившиеся разговоры о вероятном вторжении в Украину со стороны Беларуси беспокоят многих наших сограждан. При этом считается, что александр лукашенко может юлить до последнего, чтобы избежать такого развития событий, но даже это ему вряд ли поможет избавиться от весьма пристального внимания со стороны Кремля. Все потому, что у путина имеются свои планы не только на украинцев, но и на белорусов — ради "объединения" трех народов в одной "великой россии".

По словам белорусского оппозиционера Павла Латушко, Москва имеет конкретный план по аннексии Беларуси, сообщает "Эспрессо". Более того, политик убежден: это может произойти уже до 2024 года, ведь именно на тогда в рф запланированы очередные президентские "выборы".

Латушко подчеркивает, что при всем желании захватить Украину, путин понимает — его армии слегка обломали зубы. Беларусь же, благодаря гибкости лукашенко в отношении Москвы, остается по-прежнему лакомым кусочком. По мнению оппозиционера, ее в россии "оставляют на десерт".

"Как мне не прискорбно говорить это, как белорусскому политику, но нужно понимать реальность этих планов, эту угрозу, чтобы осознавать, чему же противостоять, — говорит он. — А это реальные планы путина — съесть Беларусь, что значит аннексировать".

Павел Латушко не исключает, что перебрасывание российских военнослужащих на территорию Беларуси может грозить для страны последующим военным конфликтом и попыткой захвата власти с помощью силы. Все потому, что путин хотел бы видеть РБ в составе российской федерации.

Отметим, что первые тревожные звоночки уже появляются непосредственно на улицах россии. Речь о якобы безобидных баннерах, которые поддерживают войну в Украине, при этом изображая карту рф, в составе которой уже находится Беларусь.

Россияне уже считают Беларусь частью своей страны

Отметим, что в связи с обострившейся между странами ситуацией многие украинцы выступают за введение визового режима с Беларусью. Президент Владимир Зеленский уже передал данный вопрос на обработку Кабмину. Как известно, с россией подобная практика пересечения границы была официально установлена с 1 июля 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой режим был введен александром лукашенко в Беларуси из-за якобы "угроз со стороны Украины".