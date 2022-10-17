Заставить себя пойти в атаку: мобилизованные россияне на Донбассе нашли "верный" способ

Предположение не подтверждено, но сообщений об этом много

В Украине продолжается 236-й день полномасштатного вторжения российских оккупантов. В Луганской области Вооруженные силы Украины продолжают освобождать в боях населенные пункты. В попытках переломить ситуацию на востоке страны захватчики прибегают к разным методам, некоторые из которых довольно жестокие или разрушительные.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он рассказал о предположении, объясняющем, почему многие мобилизованные россияне непрерывно идут в наступление, даже понимая, что их ждет смерть.

"Я не пытаюсь быть экспертом, но есть такое предположение, что все же некоторые эти "мобики" просто колят себе по две дозы промедола. Это у них наркотическое средство, чтобы облегчить себе (состояние — ред.), в состоянии шока не погибнуть". Это абсолютно нормально, в каждой аптечке должен быть наркотик или там промедол или что-то вроде такого. Они сразу два шприца вкалывают себе и действительно на приподнятом состоянии, в эйфории идут и боли они не чувствуют. Многие такие свидетельства от военных", — отметил Гайдай.

Кроме того, как отмечается, через всю Луганщину оккупанты ставят бетонные кубы и роют окопы — строят некую "линию Маннергейма" и готовятся к длительной обороне. Кроме того, танками, артиллерией, градами они стирают с лица земли освобожденные ВСУ населенные пункты.

Комментарий Сергея Гайдая

Как сообщал "Телеграф" ранее, Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Луганской области. Украинцам показали свежие карты боев.