россия лжет: в МИД рассказали об очередной попытке рф раздуть панику в Украине

Не следует вестись на уловки оккупантов

После массированного обстрела территории Украины в понедельник, 10 октября, некоторые из стран мира призвали своих граждан покинуть Украину в целях собственной безопасности. Стало известно о том, что якобы некоторые посольства закрываются. Считается, что такие вбросы производят российские источники для того, чтобы посеять панику. Последний пример – внезапное "закрытие" посольства Сербии, действительно выехавшего из Киева, но еще в марте.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Фейсбук. По его словам, правительство постоянно поддерживает связь с вернувшимися в Украину после полномасштабного вторжения иностранными посольствами. Пока ни одно учреждение — США, Великобритании, Канады, ЕС и многие другие — не сообщало о намерениях уехать за пределы украинской территории, и все находятся на местах.

"Безопасная ситуация постоянно меняется, а обязанностью каждого государства является забота о своих гражданах за границей. С интенсификацией россией ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре, некоторые страны возобновили рекомендации для своих граждан выехать за пределы Украины. Аналогично делает и Украина, когда речь идет об угрозе для украинцев за рубежом. Воспринимаем рекомендации Китая и Египта как реагирование на обстрелы россией Киева 10 октября", — говорится в сообщении спикера.

Кроме того, Николенко отметил, что украинская сторона будет прилагать максимальные усилия для защиты дипломатических учреждений в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права. Он призвал иностранных дипломатов также не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытиях, когда возникает опасность.

Как сообщал "Телеграф" ранее, россияне запустили новый фейк по эвакуации посольств из Украины после обстрелов. Украинцы это быстро раскрыли.