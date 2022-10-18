Признание Украиной оккупации Чечни: просто декларация или еще один удар по россии

Эксперт Олеся Яхно-Белковская рассказала "Телеграфу", почему агрессия рф неотвратимо сработает против россиян

Постановление Верховной Рады Украины о признании Ичкерии временно оккупированной россией глобально не будет влиять на ход событий в рф, но является показателем понимания украинскими парламентариями тех центробежных процессов, которые происходят как на Кавказе, так и в других субъектах агрессивной федерации. В то же время сама москва запустила внутри россии деструктивные процессы в межнациональной политике, которые, в конце концов, ударят по кремлю и стабильности в государстве, а также в его отдельных субъектах.

Такое мнение" Телеграфу" высказала эксперт, политолог Олеся Яхно-Белковская.

"На мой взгляд, это (принятие постановления ВР, — Авт. ) отражает понимание тенденций. Но на самом деле, если бы не была принята такая декларация, то все равно, как мне кажется, в самой россии будут происходить определенные процессы. Но то, что мы это принимаем, показывает, что мы понимаем, что может быть в рф", — отмечает эксперт.

По ее словам, уже является фактом то, что определенные центробежные процессы в россии могут начаться не только в Чечне, а, возможно, будут проходить в других субъектах федерации и будут охватывать другие народности или народы. Будет проходить это "безотносительно того, была бы принята такая декларация украинским парламентом (или каким-либо другим парламентом), или не была бы принята".

"россия, которая пыталась посредством введения внешней агрессивной политики (в частности так называемой "псевдорусской весны", что, мол надо защищать русскоязычное население в Украине) на самом деле просто консервировала у себя проблемы, связанные в том числе с межнациональной политикой. Потому что, по большому счету, в рф этим никто не занимался. Как известно, россия полностью контролировала информационное пространство и иногда даже языковые проблемы не освещала, какие есть во многих субъектах федерации. Это не только Кавказ, как такой округ федерации, народы которого четко проявляют. свою позицию. Есть масса и других субъектов федерации, где есть определенное недовольство. Просто оно никак не проявляется", — отмечает эксперт.

Яхно-Белковская добавила, что рф пошла по пути агрессивной политики и при этом не решила проблемы для самой себя: если это протоимперия (как это было во многих империях), "то она строится по принципу мультикультурализма, а не по принципу православия, "русского мира" и т.д.".

"А как же другие "миры": мир чеченский, татарский, башкирский и т.д.?! То есть здесь произошло возвышение какой-то одной нации. Поэтому логика войны и попытка перенести решение о внутреннем порядке за счет создания каких-то внешних угроз, и что надо постоянно бороться с какими-то "врагами", в конце концов, сыграет плохую игру с самой россией. Ведь мы уже видим, что сам факт мобилизации обнаружил несправедливость по ряду линий внутри рф", — говорит политолог.

По ее оценкам, во-первых, в основном в россии неравномерно отправляют на войну с Украиной только представителей отдельных субъектов федерации, отдельных национальностей.

"И мы уже знаем, что там, например, женщины Дагестана выходили на протест, а рамзан кадыров сказал, что чеченцев и так было многовато, которые уже за это время воевали без всякой мобилизации. То есть, это одна линия — выявление данной социальной несправедливости", – объясняет она.

Во-вторых, проявилась еще одна угрожающая для россиян линия, относящаяся к социальному статусу мобилизованных, "когда дети элиты вряд ли пойдут на войну, в то время как выхватывают обычных людей на улицах, в офисах и т.д.".

"В случае ухудшения экономического состояния и понимания несправедливости и распределения доходов, а также того, что там на войну бросают больше отдельных национальностей, в конце концов это может актуализировать вопросы внутри самой россии. И в первую очередь, конечно, это Кавказ, как самый такой энергичный регион в проявлении своей позиции", — прогнозирует Яхно-Белковская.

Напомним, ранее журналистка "Телеграфа" Юлия Забелина пообщалась с главой правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмедом Закаевым. По его словам, с россиянами нужно поступать так, как они этого заслуживают. Кроме того, Закаев рассказал, что для крушения кремлевского режима Украина должна победить.

Как сообщал "Телеграф", лидер Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев рассказывал ранее также, когда Украина может победить россию. Кроме того, он предполагал, что произойдет со страной-агрессором после этого.