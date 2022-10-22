"Это намного больше, чем про украинцев": Байден объяснил, почему США так поддерживает Киев

Поддержка Штатов направлена на более глобальные цели

США продолжают поддержку Украины. Глава американского государства Джо Байден объяснил, что россия угроза не только Украине.

В интервью MSNBC он отметил, что россия — угроза для всего Запада. И поэтому она не должна победить в войне против Украины. Большие средства, потраченные на помощь нашей стране — вложения в безопасность Европы, отмечает президент США.

Но даже это — не конечная цель. Траты США — это не про украинцев, НАТО или Западную Европу, отмечает Байден. Это про обеспечение того, чтобы российский диктатор не достиг успеха.

"Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем об украинцах, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы президент россии Владимир Путин не смог добиться успеха", — среди прочего заявил американский лидер.

Ранее в США звучали мысли, что поддержка Украины чрезмерна. Эксперты успокаивают — это не повлияет на военную помощь и такие заявления отдельных политиков следует рассматривать через призму предвыборной риторики. Напомним, накануне было объявлено про помощь от США военными товарами и медикаментами на сумму в 725 млн грн.

Как ранее сообщал "Телеграф", волноваться не стоит и по поводу поддержки Украины от британских партнеров. Несмотря на отставку Лиз Трасс и поиски нового премьера поддержка нашей страны остается в приоритете.