"лукашенко — хитрый лис": военный эксперт оценил реальность вторжения Беларуси в Украину

Белорусский диктатор вряд ли рискнет полноценно поддержать путина в войне против Украины

Тема вероятного нападения белорусской армии на Украину весьма бурно обсуждается уже несколько недель. Дополнительных опасений добавляют новые ограничения, введенные властями РБ в приграничных регионах страны. Однако военный эксперт Владислав Селезнев уверен, что лукашенко не рискнет дать приказ о вторжении.

Какие причины для этого существуют, специалист рассказал в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа". По мнению Селезнева, непризнанный белорусский президент катастрофично зависит от своих военнослужащих. Они являются фактической поддержкой его режима, а если их не станет, то сопротивление обычных граждан может стать причиной смены власти.

Владислав Селезнев считает, что если бы в намерениях лукашенко было участие в войне, то он бы присоединился к ней сразу с 24 февраля. Однако этого не случилось до сих пор.

"лукашенко — хитрый лис — понимает, что будет с его армией, если она вторгнется с севера на территорию нашей страны, у него и так есть потеря коммуникации его армии с белорусским обществом. Фактически его армия сейчас является опорой его власти. А если его армия превратится на "200-х", кто будет защищать его власть?!" — объясняет военный эксперт.

Также он добавил, что у белорусских военных нет готовности и военного опыта, а значит они — легкая мишень. Да и российская техника, поставляемая на территорию РБ, имеет весьма сомнительное качество. Много единиц нуждаются в починке после длительной "консервации", а сами военные — в дополнительном обучении, на что понадобится много времени.

Впрочем украинцы вовсю готовятся к возможным провокациям со стороны РБ. Известный политик и боец ВСУ Юрий Гудыменко четко расписал, что белорусских военных ждет в случае прорыва границы. Легкой смерти врагу вряд ли придется ждать.

Также мы писали, какая иная опасность, помимо угрозы вторжения, может исходить от Беларуси. Свое мнение высказал ветеран российско-украинской войны Андрей Рымарук.