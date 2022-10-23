Крепко взяли за яйца: пикантное фото Богуслаева из Москвы гуляет по сети
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Встречи политика и явно годящейся ему во внучки девушки уж никак не похожие на рабочие
В Украине разразился скандал с задержанием президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Известно, что СБУ подозревает его в госизмене — из-за вероятных поставок технологических составляющих российским компаниям во время войны. На фоне этого украинцы вспоминают громкие "зашквары" из жизни бывшего регионала, одним из которых стал его отдых в компании юной девушки в одном из московских клубов несколько лет назад.
"Телеграф" напомнит подробности скандала, детали которого в сети всячески пытались скрыть. Появлялись даже сообщения, что руководство Партии регионов дало отмашку удалить из сети все пикантные фото, которые могли бы связать Богуслаева с явно не сотрудницей по работе. Впрочем, план провалился, ведь все попадающее в интернет, навсегда остается в нем.
Несколько снимков, спровоцировавших скандал с участием Вячеслава Богуслаева, были сделаны в одном из ночных клубов российской столицы в 2013 году. Их автором стал фотограф из группы "ВКлубе ТВ". На момент съемки тогда еще члену ПР исполнилось 74 года.
Численные попытки журналистов узнать имя его "сопровождающей", столь фривольно держащей руку на его гениталиях, увенчались успехом. СМИ утверждали, что пассию политика звали Елена Неборачко, и по всем подсчетам тогда ей исполнилось не больше 23 лет (школу закончила в 2005 году). К слову, после того, как разгорелся скандал, девушка удалила все свои аккаунты в соцсетях.
Когда стало известно об увлечении Богуслаевым молодыми девушками, он все еще находился в браке. Его супруга Елена Серафимовна умерла лишь в 2021 году в возрасте 74 лет. К слову, у пары имеется сын Александр.
Журналисты также сообщали, что Вячеслав Богуслаев с возрастом частенько менял партнерш, предпочитая компанию весьма молодых девушек, которым годился если не в деды, то в отцы. Как на это реагировала его законная жена, неизвестно.
Ранее "Телеграф" рассказывал подробности задержания президента "Мотор Сичи", о которых стало известно от сотрудников Службы безопасности Украины.