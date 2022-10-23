Крепко взяли за яйца: пикантное фото Богуслаева из Москвы гуляет по сети

Встречи политика и явно годящейся ему во внучки девушки уж никак не похожие на рабочие

В Украине разразился скандал с задержанием президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Известно, что СБУ подозревает его в госизмене — из-за вероятных поставок технологических составляющих российским компаниям во время войны. На фоне этого украинцы вспоминают громкие "зашквары" из жизни бывшего регионала, одним из которых стал его отдых в компании юной девушки в одном из московских клубов несколько лет назад.

"Телеграф" напомнит подробности скандала, детали которого в сети всячески пытались скрыть. Появлялись даже сообщения, что руководство Партии регионов дало отмашку удалить из сети все пикантные фото, которые могли бы связать Богуслаева с явно не сотрудницей по работе. Впрочем, план провалился, ведь все попадающее в интернет, навсегда остается в нем.

Несколько снимков, спровоцировавших скандал с участием Вячеслава Богуслаева, были сделаны в одном из ночных клубов российской столицы в 2013 году. Их автором стал фотограф из группы "ВКлубе ТВ". На момент съемки тогда еще члену ПР исполнилось 74 года.

Девушка явно видела, что их снимают, но руку с промежности Богуслаева не убрала

Численные попытки журналистов узнать имя его "сопровождающей", столь фривольно держащей руку на его гениталиях, увенчались успехом. СМИ утверждали, что пассию политика звали Елена Неборачко, и по всем подсчетам тогда ей исполнилось не больше 23 лет (школу закончила в 2005 году). К слову, после того, как разгорелся скандал, девушка удалила все свои аккаунты в соцсетях.

Имеется и менее пикантное фото пары

Когда стало известно об увлечении Богуслаевым молодыми девушками, он все еще находился в браке. Его супруга Елена Серафимовна умерла лишь в 2021 году в возрасте 74 лет. К слову, у пары имеется сын Александр.

Журналисты также сообщали, что Вячеслав Богуслаев с возрастом частенько менял партнерш, предпочитая компанию весьма молодых девушек, которым годился если не в деды, то в отцы. Как на это реагировала его законная жена, неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал подробности задержания президента "Мотор Сичи", о которых стало известно от сотрудников Службы безопасности Украины.