Эти угрозы касаются, в частности, и коммерческих космических объектов

Постоянно провоцируя дополнительную эскалацию на фоне войны с Украиной, российская федерация в этот раз не пожалела новых угроз в сторону Соединенных Штатов Америки. Теперь коммерческие спутники США в случае их вовлечения в конфликт в Украине могут стать якобы "законными целями для удара россии".

Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД рф Константин Воронцов во время своего выступления на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 26 октября, пишет российское пропагандистское издание "ТАСС". По его словам, США подвергают опасности космическое развитие стран мира.

"Особенно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, четко проявившуюся в ходе событий в Украине. Речь идет о привлечении США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", – объяснил он.

Он также отметил, что в результате действий Запада "неоправданными рисками подвергается устойчивость мирной космической деятельности", а также множество социально-экономических процессов на земле, от которых зависит "благосостояние людей, прежде всего в развивающихся странах".

Как сообщал "Телеграф" ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил россию о недопустимости использования таких фейковых оправданий для эскалации как "грязная бомба".