Провокационная информация об Украине: чем закончился скандал вокруг венгерского учебника

Через полтора месяца они наконец-то нашли простое решение

После того, как в сети разразился скандал вокруг венгерского школьного учебника по географии для 8-го класса, где вписаны ошибочные утверждения относительно национальностей в Украине и войны с россией, в венгерском правительстве наконец-то дали реакцию. Теперь провокационную информацию уберут.

Об этом сообщило издание InfoPost. Как отмечается, государственный секретариат образования Венгрии выпустил поручение, по которому страницу с вызвавшей волну возмущения у украинцев информацией из онлайн-учебника должны изъять. По словам главы Украинской ассоциации "Единство" Виктории Петровской, госсекретариат еще не обращался к ним с проектом новой редакции текста.

"Из разговора с представителями правительственного кабинета образования нам кажется, что до этой части учебника восьмиклассники дойдут в феврале-марте", — отметила Петровская.

По информации издания, такая информация об Украине в учебнике была утверждена еще в 2018 году. То есть, хотя учебник только выпустили, провокационные данные были разработаны еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Европейский парламент принял решение по Венгрии из-за отсутствия там уважения к демократическим нормам.