россию накажут за удары по энергообъектам Украины: что за ультиматум выдвинули США
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Реакция американского руководства на атаки может появиться уже скоро
На фоне еще одного массированного обстрела Украины в понедельник, 31 октября, повлекшего серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, можно предположить, что россия может получить конкретные последствия за это. Речь идет об ответе Соединенных Штатов Америки.
Об этом рассказал шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар в своем блоге в Telegram. По его словам, около полторы недели назад он прогнозировал, что атаки захватчиков на украинскую энергетику могут прекратиться. Предположения базировались на инсайте о том, что американцы передали россиянам ультиматум.
"Если и дальше попытаетесь устроить Украине блекаут, мы передадим ВСУ дальнобойные ракеты", — могло сообщаться в уведомлении американского руководства.
Приблизительно десять дней российские войска воздерживались от серьезных обстрелов территории Украины. Если такая информация достоверна, то следует ожидать на это реакции Пентагона.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в городе Киев утром, 31 октября, раздался ряд взрывов — есть информация о ракетных ударах, повлекших повреждение критической инфраструктуры.