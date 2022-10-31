россию накажут за удары по энергообъектам Украины: что за ультиматум выдвинули США

Реакция американского руководства на атаки может появиться уже скоро

На фоне еще одного массированного обстрела Украины в понедельник, 31 октября, повлекшего серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, можно предположить, что россия может получить конкретные последствия за это. Речь идет об ответе Соединенных Штатов Америки.

Об этом рассказал шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар в своем блоге в Telegram. По его словам, около полторы недели назад он прогнозировал, что атаки захватчиков на украинскую энергетику могут прекратиться. Предположения базировались на инсайте о том, что американцы передали россиянам ультиматум.

"Если и дальше попытаетесь устроить Украине блекаут, мы передадим ВСУ дальнобойные ракеты", — могло сообщаться в уведомлении американского руководства.

Приблизительно десять дней российские войска воздерживались от серьезных обстрелов территории Украины. Если такая информация достоверна, то следует ожидать на это реакции Пентагона.

Сообщения Ореста Сохара

Как сообщал "Телеграф" ранее, в городе Киев утром, 31 октября, раздался ряд взрывов — есть информация о ракетных ударах, повлекших повреждение критической инфраструктуры.