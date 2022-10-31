Байден разозлился на Зеленского? Что узнали американские СМИ

Информацию не подтверждают официальные лица, но уже несколько изданий имеют такую информацию

Хотя США являются одним из самых надежных партнеров Украины, и лидеры обеих стран всегда держали связь, их отношения не постоянно были такими гладкими. По информации СМИ, президент США Джо Байден вышел из себя в разговоре с Владимиром Зеленским в июне, когда украинский президент попросил его о дополнительной помощи.

Об этом пишет издание NBC News со ссылкой на свои источники. Как отмечается, телефонные разговоры проходили на каждом этапе поставки помощи, но "телефонный разговор между двумя лидерами в июне разыгрался не так, как предыдущие". Как только Байден закончил говорить Зеленскому, что только что дал зеленый свет еще на один миллиард долларов США в виде военной помощи Украине, Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждался, но не получал. Байдена такая заявка разозлила.

"Американский народ был достаточно щедрым, а его администрация и американские военные усердно работали, чтобы помочь Украине, сказал он, повысив голос, и Зеленский мог бы выразить немного больше благодарности", — рассказывают о разговоре источники, объясняя, что к этому телефонному звонку 15 июня недовольство Байдена собиралось в течение недель.

Такую ситуацию также утверждает издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников. Они сообщают, что публичное выражение Зеленским недовольство помощью со стороны США вызвало трение. Они подчеркивают, что Зеленский иногда просил президента США Джо Байдена о предоставлении помощи, которую тот не хотел давать.

"Украинский лидер в ответ на это часто публично выражал свое недовольство… Это тактика, которая вызвала некоторые трения между украинцами и администрацией Байдена", — говорится в сообщении издания.

Кроме того, после разговора с президентом США в июне Зеленский сделал заявление, в котором похвалил США за их щедрую помощь. Представители администрации заявили, что отношения Байдена и Зеленского улучшились после этого случая.

Как сообщал Телеграф ранее, американский президент Джо Байден объяснил, почему США помогают украинцам в войне. По его словам, речь идет не только об Украине.