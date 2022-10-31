Конфликт между Байденом и Зеленским: вброс кремля или кризис в отношениях

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко объяснил "Телеграфу", что никакой "зрады" нет, а все єто это может быть провокация рф

Никакого напряжения между официальными Вашингтоном и Киевом не существует, и каких-либо угроз для двусторонних отношений нет. Подобные же сообщения могут быть выгодны россии и ее пропагандистам, раздувающим соответствующие неподтвержденные слухи.

Такое мнение "Телеграфу" высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Напомним, ранее в ряде прокремлевских изданий начали синхронно появляться новости о якобы каком-то телефонном напряжении между президентом США Джо Байденом и украинским главой государства Владимиром Зеленским. Также об этом писало американское издание Politico, известное, в частности, своими неподтвержденными месседжами. По утверждению американского СМИ, трения вроде бы возникали из-за того, что Зеленский просил у Байдена о помощи, а тот вроде бы не хотел ее оказывать. Сообщало о кризисе между двумя президентами и NBC News со ссылкой на какие-то свои "источники".

"Комментировать московские сливные бочки — себя не уважать. Поэтому эту тему оставим в стороне. Относительно того, есть ли какие-то проблемы в украинско-американских отношениях, думаю, что их нет. Потому что мы прекрасно понимаем, что без американской военной помощи мы бы не устояли и месяца. Поэтому нам надо благодарить американцев за то, что они нам предоставляют и просить, требовать, чтобы давали больше. Вот в этом ключевая проблема, как мне кажется, двусторонних отношений. Мы должны настойчивее объяснять американцам, чем быстрее они нам дадут свое оружие (а кстати, у них очень много оружия, которым они не пользуются, но которое было бы для нас чрезвычайно важно), тем быстрее закончится война. Вот, собственно, ключевой вопрос для наших двусторонних отношений. А то, что где-то в московии что-то там сливают, у них работа такая. Мы же понимаем, если они выходят и рассказывают о боевых комарах, то завтра будут боевые мухи цеце или что-то еще. Так что на это реагировать, думаю, просто не нужно", — отмечает дипломат.

По его словам, в то же время систематические ракетные обстрелы, которые россия производит по всей Украине, должны быть дополнительными аргументами для официального Киева в пользу того, чтобы украинской стороне Штаты передавали вооружение дальнего радиуса поражения. В частности, ракеты ATACMS, которые способны бить по целям до 165 км.

Как сообщал "Телеграф" ранее, американский президент Джо Байден объяснял, почему США помогают украинцам в войне. По его словам, речь идет не только об Украине.