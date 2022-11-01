медведев открыто пригрозил Украине ядерным оружием: применят при одном условии

Замглавы Совбеза рф дмитрий медведев прямо дал понять, что если Украина вернёт в ходе боевых действий захваченные и аннексированные украинские территории, то россия применит ядерное оружие.

По его словам, тезис западных стран "россии нельзя дать победить в войне" означает, что западные страны хотят победы Украины.

"Если побеждает не россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от россии. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней россии. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики российской федерации в области ядерного сдерживания", — заявил медведев.

Отметим, в указанном пункте одним из поводов применения россией ядерного оружия является "угроза самому существованию государства".

Публикация медведева

Новость обновляется…