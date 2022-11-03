Заявление путина о "гарантиях от Украины": в МИД прояснили ситуацию

Украинские политики быстро развенчали очередную ложь путинского режима

Украина не давала никаких "гарантий" кремлевскому режиму насчет функционирования зернового коридора, о которых ранее заявлял диктатор владимир путин. В отечественном Министерстве иностранных дел подчеркнули: наша страна не использовала возможность прохода по мору в военных целях и не собиралась этого делать.

Детали прояснил спикер ведомства Олег Николенко на собственной Facebook-странице, передает "Телеграф". Также дипломат подчеркнул: украинская сторона строго придерживается всех прописанных в зерновом договоре пунктов. Это и не странно, ведь функционирование подобного соглашения важно и для нашего государства, а не только мирового сообщества.

"Напомним, что в рамках этого договора стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора, — подчеркнул Николенко. — Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности".

Также спикер МИД Украины добавил, что никаких новых обязательств наше правительство на себя не брало. Несмотря на попытки официальных лиц рф "сохранить лицо", к соблюдению условий сделки они вернулись не благодаря придуманными ими же гарантиями от Украины. По словам Олега Николенко, в первую очередь на это повлияли дипломатические усилия турецкого президента Реджепа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гуттериша.

"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял путин. Это была позиция силы, а не уступок, — отметил дипломат. — Возвращение россии к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действий = результат".

Николенко добавил, что украинская сторона весьма признательна коллегам из ООН и Турции за все содействие, оказанное при попытке возродить беспроблемное функционирование зернового коридора в Черном море.

В то же время, глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Cadena SER сообщил, что Украина всего лишь пообещала не использовать зерновой коридор в военных целях — хотя и до этого не использовала.

Как известно, некоторые проблемы в этом направлении возникли после "бавовны" в Севастополе, в результате которой пострадали несколько российских военных кораблей. Изначально путин заявлял о "приостановлении" участия россии в зерновой сделке, а оккупанты даже обстреляли несколько гражданских суден вблизи Очакова.

Впрочем, Турция изначально отреагировала на эту ситуацию весьма однозначно, заявив, что сухогрузы под турецким флагом продолжат курсировать в Черном море, несмотря на заявления Кремля. Вслед за этим в рф сообщили, что возвращаются в зерновую сделку.