Пророссийские взгляды политик никогда не скрывал, хотя до войны и имел проблемы с законом

Один из самых известных гауляйтеров Запорожской области евгений балицкий, ранее занимавший кресло нардепа в Верховной Раде, искренне верил в то, что проукраинские митинги в Мелитополе могут быть проплачены. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, пророссийский политик действительно убежден в том, что большинство движений в Украине финансируются со стороны США, а россия является освободителем.

Об этом Федоров рассказал в интервью "Укринформу", передает "Телеграф". Как оказалось, он знаком с балицким еще с детства, однако их взгляды на жизнь, в том числе политические, разительно отличались. Судя по всему, для нынешнего гауляйтера Запорожья Иван Федоров всегда был "нацистом-националистом".

Мэр Мелитополя рассказал, что какое-то время общался с балицким, пока не выехал из оккупации. И уже тогда стало понятно — предатель родины был осведомлен о планах Кремля насчет нападения, ведь был "консервой", ожидающей своего времени.

"Когда произошла оккупация, мы ощутили, что кто-то "их" есть. Мы — не их. Мы начали искать. балицккий — это давний политический враг и оппонент. Он "русский агент", который находился на нашей территории, и для нас это не было секретом, — рассказывает Федоров. — когда мы с ним встретились на третий или четвертый день оккупации, стало ясно, что он боится, но будет (гауляйтером)".

Больше всего Ивана Федорова потряс тот факт, что балицкий действительно верит во всю пропагандистскую чушь Москвы насчет "американцев, которые захватили Украину" и наличие неких "нацистов".

"Мелитополь маленький город. И я пытался понять, являюсь ли я тем нацистом-националистом? А он в это верил, — говорит чиновник. — Человек, который жил в Мелитополе, который хорошо разбирается в происходящем, верил, что это "отечественная война", что нас нужно освобождать. Он в это верил, а не играл".

Интересно, что попытки мелитопольцев выходить на проукраинские акции балицким не воспринимались всерьез. По словам Федорова, предатель лично говорил ему, будто бы все проплачено, да еще и деньгами, поступающими с Америки. И любые попытки доказать обратное не имели никакого эффекта.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о жизни и политической карьере евгения балицкого. Интересно, что гауляйтер даже служил в ВСУ, получив звание капитана. Однако ничего не помешало ему придерживаться пророссийских взглядов, которые он четко обозначал выборов партий для дальнейшего вступления.

Также мы писали о том, каким образом балицкий опозорился в росСМИ уже после оккупации, выступая с пламенной речью насчет воссоединения с россией.