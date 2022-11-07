медведев назвал еще одну причину "спецоперации" россии в Украине

Эксглава рф в очередной раз упомянул о ядерном оружии

Бывший президент российской федерации и заместитель председателя Совета Безопасности рф дмитрий медведев, любящий часто украинофобно высказываться, наконец смог назвать еще одну причину, по которой россия начала так называемую "специальную военную операцию" на территории Украины. Он считает, что это ядерное оружие.

Об этом он сообщил на своей странице социальной сети "ВКонтакте" в понедельник, 7 ноября. По его словам, такая страна, как Южно-Африканская Республика, когда-то добровольно отказалась от ядерного оружия и теперь гордится этим, а Украина после Будапештского меморандума только жалуется.

"А что мы видим на контрасте рядом с собственными границами? Убогих марионеток из неполноценного государства, ныне горько плачущих о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал. Кстати, замечу о решении, продиктованном под жёстким давлением своих нынешних хозяев из Вашингтона", — заявил экспрезидент россии.

Медведев также написал, что хотя украинские власти считают Будапештский меморандум вынужденным шагом — у Киева не было возможностей "удерживать "свалившееся случайным образом" могущество". Он отмечает, что "привкус горечи" ощущали все украинские президенты — от Кравчука до Зеленского.

"А еще о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих граждан. О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО", — подытожил заместитель председателя Совбеза рф.

Пост Дмитрия Медведева

Как сообщал "Телеграф" ранее, дмитрий медведев превзошел сам себя и опубликовал очень странный пост ко Дню народного единства россии — он упомянул Сатане, Люцифера и сакральную мощь.