Тайные переговоры США с окружением путина: предательство Украины или фактор выборов

Политолог Виталий Бала оценил "Телеграфу", кому выгодны подобные информационные вбросы

На сегодняшний день какие-то тайные переговоры советника президента США Байдена Джейка Салливана и людей из ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина маловероятны. А сообщения о якобы таких кулуарных контактах, скорее всего, могут быть связаны с выборами в США.

Такое мнение в комментарии и "Телеграфу" высказал директор Агентства моделирования ситуаций, политолог Виталий Бала.

Отметим, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщал, что Салливан в течение последних месяцев якобы конфиденциально общался с секретарем совбеза рф николаем патрушевым и советником владимира путина по внешней политике юрием ушаковым. По данным американского издания, главными темами переговоров якобы стали предостережения москвы от применения ядерного оружия в Украине, а также недопущение эскалации в российско-украинской войне.

"Во-первых, не исключаю, что такие непубличные переговоры могли быть раньше. Потому что с начала войны Салливан занимал такую достаточно осторожную позицию с точки зрения и потребностей Украины, и помощи украинской стороне оружием. То есть был таким, я бы сказал, условно миротворцем в администрации (Байдена — Авт.). Но, во-вторых, когда он на прошлой неделе был с визитом в Киеве, то в последних его заявлениях прозвучал тезис уже о победе Украины. То есть его позиция кардинально изменилась по сравнению с тем, что было в начале войны. Поэтому сегодня вряд ли могут быть какие-то непубличные переговоры в контексте проведения какого-то переговорного процесса (с рф, — Авт.). Давайте не будем забывать, что украинская сторона 29 марта в Стамбуле предоставила свои предложения по договору о гарантиях для Украины со стороны россии. Мы тогда вели также переговоры с рф. Поэтому в этот период абсолютно была вероятность того, что такие консультации (США и россии, — Авт.) могли быть", — говорит Бала.

В то же время, по его словам, украинская тема продолжает активно использоваться в американском политикуме в определенных спекулятивных целях в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

"Поэтому, безусловно, все то, что в той или иной степени может навредить оппонентам, республиканцы это точно будут использовать", — объясняет эксперт.

Напомним, промежуточные выборы в нижнюю палату парламента США состоятся 8 ноября, и есть риски, что большинство там могут получить представители Республиканской партии, ранее критиковавшие администрацию Байдена и правящую партию относительно увеличения вооруженной поддержки Украины в войне против россии.

Также сообщалось, что ранее еще одно американское издание — The Washington Post — писало, что США якобы приватно просят Украину показать готовность к диалогу с россией, а также отменить отказ Киева от участия в переговорах без устранения пути от власти.