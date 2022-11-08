"В интересах США": советник Байдена подтвердил свои переговоры с кремлем

Несмотря на войну, он пытается держать по крайней мере какую-то связь с российским руководством

После волны информации в СМИ о том, что советник американского президента Джейк Салливан в течение последних нескольких месяцев проводил обсуждение с советником президента по внешней политике россии юрием ушаковым и с секретарем Совета безопасности рф николаем патрушевым, сам советник Байдена это и подтвердил. Салливан отметил, что каналы связи между Вашингтоном и москвой остаются открытыми, несмотря на войну в Украине. Прежде всего, такие переговоры касаются ядерного сдерживания.

Об этом он сообщил во время своего выступления в Нью-Йорке, пишет издание BBC. По его словам, это "в интересах" Соединенных Штатов поддерживать контакт с представителями кремля. Однако Джейк Салливан подчеркнул, что официальные лица "четко отдают себе отчет, с кем мы имеют дело".

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил точку в переговорах с россией, константировав невозможность их проведения, пока во главе рф стоит владимир путин. Однако администрация Джо Байдена приватно выразила призыв украинскому руководству отказаться от такой позиции и показать готовность вести переговоры с российской федерацией.

Также после недавней встречи с Зеленским Джейк Салливан подчеркнул, что считает неприемлемыми условия россии для проведения диалога, а США действует по принципу "ничего об Украине без Украины".