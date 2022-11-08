У Зеленского обратились ко всем сторонникам переговоров с россией: ответьте на один вопрос

Условия, которые выдвигаются россией для переговоров, являются неприемлемыми для украинских властей

Мирные переговоры между Украиной и россией насчет окончания войны, о которых вновь начали заикаться западные лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, на данный момент невозможны. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сейчас всем "миротворцам", выступающим за диалог с путиным, стоит ответить лишь на один вопрос. И он является весьма простым — а что подразумевается под самим словом "переговоры".

Об этом Подоляк написал в личном Twitter-аккаунте во вторник, 8 ноября, передает "Телеграф". Среди прочего чиновник подчеркнул наличие многих ультиматумов со стороны Кремля, которые являются абсолютно недопустимыми с точки зрения Украины. Именно поэтому тем, кто хочет переговоров, стоит задуматься об их целесообразности.

"Российские ультиматумы известны: "Мы приехали на танках. Признайте поражение и потерю территорий". Эти условия неприемлемы. Так о чем говорить?" — заявил Михаил Подоляк.

Твит Михаила Подоляка

Также советник руководителя ОП поинтересовался у адептов диалога с россией, не хотят ли они на самом деле украинской капитуляции перед путинским режимом, пряча это за словом "урегулирование".

Многие пользователи сети поддержали высказывание Подоляка, отметив, что многие западные лидеры попросту не понимают серьезности ситуации, в которой сейчас находится Украина.

Отметим, что ранее о возможности возобновлении диалога с россией заикнулись также чиновники США и НАТО. Однако они считают, что это будет возможно лишь после того, как Украина вернет под сине-желтый флаг Херсон.