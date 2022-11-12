"Россияне — это синоним лжи": Подоляк объяснил, почему не стоит бояться рф

Россияне создали мощный миф вокруг своего государства, который сейчас развенчивает Украину

Украинские воины за время полномасштабной войны получили не одну содержательную победу на поле боя, однако самая главная — одержать верх над россией в целом — еще впереди. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, сейчас важнее всего помнить, что рф на протяжении всей своей истории занималась пропагандой и преломлением международного права. Именно поэтому она недостойна страха: ни от украинцев, ни от мира.

Об этом чиновник заявил в интервью изданию "НВ", передает "Телеграф". Подоляк подчеркнул, что сейчас наша армия борется не только за то, чтобы отвоевать территорию, но вернуть весь мир "в рамки международного права".

По словам советника Ермака, украинцы должны регулярно напоминать всем партнерам, что россияне являются настоящим синонимом лжи. Создавая с помощью пропаганды миф за мифом, они сотворили образ непобедимой страны. Однако эта картинка довольно быстро сыпется под давлением наших защитников.

"Она [россия] действительно ломала международное право, — говорит Михаил Подоляк. — Смотрите, что они делают: они сломали абсолютно все в том мире, в котором мы привыкли жить. Там, где можно договориться и соблюсти эти договоренности, россия все сломала. И ломала 20 лет, постепенно”.

Единственной возможностью вернуть справедливость и восстановить подлинное функционирование международного права является победа над рф на поле боя. После того, как Украине это удастся, россия будет наказана — во всех смыслах этого слова, убежден Подоляк. К этому привлекут и экономический, и политический, и идеологический фактор. Если же этого не удастся, то все нынешние действия нашей страны и международных партнеров будут выглядеть как минимум странно.

Ранее "Телеграф" сообщал, как за последнее время изменилось отношение россиян к диктатору владимиру путину и что больше всего повлияло на изменение общей парадигмы мышления оккупантов.