Пришло время для новых предупреждений путину: названа причина

Террор мирного населения не допустим в цивилизованном обществе

Пока Украина замерла в ожидании нового вероятного массированного ракетного удара по инфраструктуре, Западу стоит активизировать дипломатическое давление на Кремль, чтобы обезопасить нашу страну от подобных атак. Как говорит экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, диктатор владимир путин должен осознать — за подобные действия своей армии ему может грозить точно такое же наказание, как и за ядерный шантаж.

Об этом бывшая украинская чиновница рассказала в интервью "НВ", передает "Телеграф". Гонтарева подчеркнула: западным партнерам пора активизировать работу в этом направлении, чтобы минимизировать проблемы в энергетическом секторе на будущее.

По ее словам, отсутствие электричества, воды и других благ цивилизации являются серьезным ударом по экономическому сектору страны. Конечно же, партнеры помогают Украине чем могут: где-то говорят о подключении нашей системе к европейской, где-то обещают генераторы и дизельное топливо к ним. Также предоставят финансовую подушку, которая поможет пережить сложный период.

"Но это очень страшно, — говорит она. — И мне кажется, что как путину ответили по поводу ядерной бомбы, что разгромят его в бункере насмерть, то пришло время ему так же сказать и по поводу инфраструктуры. Что если он будет продолжать это делать с нашей инфраструктурой и заниматься террором населения, то его все равно разгромят в его бункере. Пока я такого месседжа не слышала".

Также она подчеркнула, что Украине действительно понадобится так называемый "финансовый Рамштайн", с инициативой создания которого недавно выступил украинский лидер Владимир Зеленский. По мнению Гонтаревой, деньги понадобятся на ремонт энергосистемы Украины, при дальнейшем восстановлении разрушенных населенных пунктов и т.п. Для этого Украине нужно выстроить новые механизмы, которые будут контролировать трату денег.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как долго еще в Украине могут продлиться вынужденные отключения света, которые применяют для регулировки работы энергосистемы в целом.