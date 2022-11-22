"Ось зла" 21 века: известный дипломат назвал ошибку Запада с россией, Ираном и КНДР

Пора было бы предпринять решительные меры для снижения угрозы, но этого не делают

В последние месяцы все сильнее можно наблюдать сближение страны-агрессора россии с Ираном и Северной Кореей, — однако страны Запада ничего не предпринимают против этого союза, что можно назвать ошибкой.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Как известно, Иран активно поставляет россии дроны-камикадзе для атак на Украину, передает технологии для производства их на территории рф, в то время как КНДР, — одна из немногих стран, которая открыто поддерживает кровавого диктатора владимира путина (хоть и якобы не помогает ему оружием).

Это трио можно охарактеризовать как "ось зла" нового столетия, однако Запад хоть и вводит определенные ограничения против этих стран, но решительных мер против них не предпринимается.

Огрызко объясняет, что Запад на самом деле прекрасно понимает угрозу такого союза, но в силу своей демократичности больше наблюдает, чем действует.

"Это их традиционная ошибка", — констатирует он.

По его мнению, стоит фиксировать угрожающие явления и принимать меры, чтобы угроза была как минимум уменьшена, — чего по факту не происходит: "Они больше сосредоточены в констатации, чем на активном противодействии".

"Однако нынешняя ситуация, в том числе последние события, связанные с Ираном (помощь российской агрессии против Украины), Северной Кореей (запуск межконтинентальной баллистической ракеты, другие агрессивные действия), думаю, заставят Запад действовать в другом – более практическом плане", — подытожил дипломат.

Напомним, ранее Владимир Огрызко рассказал, какое светлое будущее ждет Беларусь после смены режима.