Делегация из Киева вместе с военным высокого ранга прибыла в Израиль: стало известно, о чем договариваются

Визит пытаются обставить как можно деликатнее, чтобы не затронуть хрупкое согласие с россией

Израиль, хотя официально и остается при своем мнении о нежелании поставлять Украине оружие, все же постепенно смягчает позиции в этом направлении. Так, накануне израильские СМИ сообщили, что в Иерусалим прибыла официальная делегация из Киева, в состав которой вошел один из офицеров Генштаба ВСУ, вероятно замглавы ведомства. Среди вопросов, которые планируют рассмотреть во время двухстороннего диалога, есть и оружейный — помощь в создании системы противоракетного предупреждения.

Такую информацию сообщила в личном Twitter израильская журналистка Мория Асфар Уолберг, работающая в телекомпании "Кешет". Отметим, что украинцы якобы планируют провести несколько встреч с официальными представителями армии обороны Израиля.

Стоит подчеркнуть, что по данным медийщиков, представители израильского правительства максимально держат этот визит "в тени", чтобы оставаться "политически деликатными" по отношению к россии. Вместе с этим сообщается, будто бы израильская политика насчет предоставления оружия Киеву неизменна.

"Целью официального визита было содействие в создании украинцами системы противоракетного предупреждения, — отметила Уолберг. — Старший украинец по рангу приравнивается к замначальника Генштаба, что делает визит еще более деликатным".

Публикация Уолберг в твиттере

Особых деталей ни украинская, ни израильская сторона о данной поездке не сообщали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ "засветили" некоторые виды вооружения, которые могли быть полученными только от Израиля. Среди прочего речь шла об армейском транспорте Gaia Amir.

Также мы писали о том, какие ракеты ВСУ могут в теории получить от официального Иерусалима и какова их дальность.