путина склоняют к "жесту доброй воли"? Генерал рассказал, откуда теперь могут бежать россияне

Вопрос ядерной энергетики является весьма чувствительным для многих политиков, поэтому на Кремль неофициально давят

В последнее время все более активно обсуждается тема вероятного отступления российских захватчиков с территории Запорожской АЭС и Энергодара в целом. По мнению экс-главы Службы внешней разведки, генерала ВСУ Николая Маломужа, подобные действия оккупантов неизбежны, все лишь зависит от времени, когда путин отдаст соответствующий приказ. Пока что диктатор оценивает, какие плюсы может получить после этого и как это обставить в глазах общественности, в том числе российской.

Об этом Маломуж рассказал в интервью OBOZREVATEL, передает "Телеграф". Он отмечает, что россияне прекрасно понимают: им рано или поздно придется отступать и из Запорожской области, и с левобережной Херсонщины.

Частично о подготовке к отступлению свидетельствует постепенный выезд коллаборантов из этих регионов в оккупированный Крым и на территорию рф. Также на ЗАЭС постоянно находятся члены МАГАТЭ, которые четко прослеживают, что происходит на ядерном объекте и передают данные руководство. Как следствие — эту информацию узнают мировые лидеры, что приводит к постепенно усиливающемуся давлению на владимира путина.

"Да, они не оставят ЗАЭС быстро, — отмечает Николай Маломуж. — Они будут пытаться сохранить там позиции и провоцировать ситуацию, особенно обстрелами, обвиняя украинскую сторону. Но в меру продолжающегося давления на рф, в том числе со стороны членов ядерного клуба, путина могут заставить проявить "добрую волю" и отдать ЗАЭС под международный контроль МАГАТЭ".

Конечно же, на это повлияет сразу несколько факторов. По словам генерала, российский диктатор не привык ничего отдавать просто так, поэтому давление на него со стороны партнеров нужно продолжать. Также на его дальнейшие решения повлияют успехи украинской армии на фронте. Ну и, конечно же, путину нужно время, чтобы подготовить почву в россии к очередному "жесту доброй воли".

"Процесс идет. Он еще на средней стадии, — убежден эксперт. — россия уже разрабатывает планы того, как она будет оставлять ЗАЭС и что от этого получит".

Ранее "Телеграф" писал, какие действия оккупантов "намекают" на то, что они могут готовиться оставить территорию Запорожской АЭС.

Также мы рассказывали, как мир официально реагирует на регулярные обстрелы станции со стороны российских солдат.