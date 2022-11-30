"Победителей не будет": финский министр оценил вероятность ядерного удара со стороны рф

Российско-украинская война с каждым днем становится все более "традиционной", как Первая или Вторая мировые войны

После того, как всплыли факты насчет реального обсуждения Кремлем возможности россией ядерной войны против Украины, вопрос защиты нашего государства в данном направлении стал вновь более актуальным. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто уверен: ядерная эскалация в контексте нынешнего конфликта весьма вероятна, однако она, прежде всего, связана с самим наличием оружия у россии. Впрочем, с каждым днем рф становится все более прозаичной и использует более "традиционные" методы ведения военных действий.

Об этом политик подробно рассказал в интервью "Европейской правде", передает "Телеграф". По словам Хаависто, сейчас одна из важных задач западных партнеров — напоминать о необходимости воздерживаться от применения ядерного оружия, ведь победителей в подобной войне не будет.

Финский министр отмечает, что в самом начала полномасштабного вторжения Кремль весьма неосторожно разбрасывался угрозами насчет применения ядерного оружия. Это привело не только к ажиотажу вокруг этой темы, но и изменению подходов других стран к своей национальной безопасности. Среди прочего — Финляндия решила присоединиться к НАТО, чтобы иметь возможность защититься с помощью "коллег".

Насчет российско-украинской войны Хаависто говорит, что все меньше верит в вероятность применения неконвенционного оружия — ядерного или химического. Хотя угрозы, конечно же, остаются.

"Но чем больше проходит времени, тем более "традиционной" становится эта война. В начале мы много говорили о ядерной угрозе, иногда о химической, о гибридной — но посмотрите сейчас на то, что мы видим на поле боя, — отмечает Пекка Хаависто. — То, что происходит на фронте в Украине, напоминает Вторую мировую войну или временами даже Первую мировую".

Политик подчеркнул, что многие удивляются поведению российской армии в Украине, однако лишний раз убеждаются в том, что выбор Кремля — война с конвенционными механизмами. Значит, риск ядерной эскалации не столь высок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в мире заговорили о вероятном применении россией другого типа оружия массового поражения в Украине. Что удалось узнать зарубежным журналистам, читайте в нашем материале.

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