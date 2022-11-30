С лавровым почти никто не встречался: дипломат рассказал, как рф приняли на саммите G20

Глава российский МИД фактически стал "нерукопожатным" из-за политики Кремля

Заседание стран Большой двадцатки, которое для Украины ознаменовалось очередным массированным обстрелом со стороны рф, стало весьма красноречивым по отношению к россии. Как известно, главой делегации страны-агрессора стал не путин, а министр иностранных дел сергей лавров, который не только не пользовался популярностью среди коллег, но еще и схлопотал себе госпитализацию в первый же день на Бали.

Больше подробностей о пребывании россиян среди западных политиков на саммите рассказал украинский посол в Индонезии Василий Гамянин в интервью Liga.Net. По словам дипломата, лаврова максимально игнорировало большинство западных коллег, да и сама российская делегация вела себя "тихо, словно мыши".

"Никто из наших партнеров с лавровым не встречался. Никто не проводил с ним нормальных двухсторонних переговоров, кроме Китая, — отмечает посол. — Остальные — ну разве что перед заседанием кто-то проходил рядом, мог пожать руку и переброситься парой слов. И делегациям, которые сидели рядом, приходилось немного общаться".

При этом россияне игнорировали большинство мероприятий, которые были запланированы для делегаций, приехавших на Бали. В качестве примера Гамянин приводит торжественный ланч для глав делегаций — лавров демонстративно проигнорировал эту встречу с коллегами. Более того: он не добыл до конца саммита. При этом почти сразу после его отъезда российская армия массированно ударила по Украине, чем Кремля в очередной раз показал миру свое пренебрежение.

"Это была очень прямой ответ кремлевского маньяка на то, что он увидел сплоченность самых мощных игроков в мире против рф", — уверен украинский дипломат.

К слову, отказ путина приехать на саммит G20, по мнению Гамянина, имеет сразу несколько причин. Это и нежелание чувствовать ненависть, и боязнь за собственную безопасность, и опасность оказаться на скамье подсудимых, если выедешь за пределы собственной страны дальше, чем нужно. Решение не выступать даже по онлайн-связи посол связывает, в первую очередь, с ракетным ударом по Украине — мол, о чем диктатору было говорить.

Оценивает он и поведение лаврова на саммите. Излишнее спокойствие и "тишину", исходившую от российской делегации, Василий Гамянин связывает с тем, что глава МИД рф понимает — он, как и путин, является военным преступником. Поэтому в какой-то момент он может оказаться в Гааге, где ему и место. К тому же, у него не было назначено много дополнительных встреч, которые бы требовали дополнительного присутствия. Ну и остаются вопросы о здоровье политика.

"Это не фейк, что он был в больнице. Скорее всего, с сердцем, — говорит посол. — После саммита лавров тоже заехал в больницу, а уже потом домой. Это информация от местных инсайдеров. Возможно, они тоже что-то украшают, поэтому утверждать не буду это на 100%. Но то, что он чувствовал себя плохо, — очевидно".

Отметим, что лавров сумел стать звездой сети, пребывая в Индонезии, не благодаря своей "блестящей дипломатической работе", а выбранной футболке с весьма занятной историей.

"Телеграф" также рассказывал, какую резолюцию приняли страны G20 и почему ее пришлось поддержать даже россии.