ПВО от Израиля: стало известно, чем закончилась поездка украинской делегации

Израильские политики не спешат менять свое мнение, ссылаясь на желание "политическую деликатность" данного вопроса

Украинское правительство пытается найти подход к Израилю, которые ранее отказался помогать нашему государству оружейными поставками. Однако даже официальная поездка делегации Украины вместе с представителями Генштаба ВСУ в Иерусалим, судя по всему, не изменит ситуации.

Как отмечает издание "Детали", несмотря на заинтересованность украинцев в углублении сотрудничества, Израиль не спешит идти в этом на встречу. Сообщается, что партнеры согласовали помощь в создании специальной системы оповещения населения о вероятных ракетных атаках, но в вопросе поставок оружия остаются при прежнем мнении.

Во время официальных встреч украинская делегация якобы всячески подчеркивала, что заинтересована в получении военных поставок со стороны Израиля. Впрочем, эти усилия оказались напрасными.

"Израильская сторона ясно дала понять, что никаких изменений в политике не предвидится: она по-прежнему будет отправлять в Украину гуманитарную помощь и защитное снаряжение, но не системы ПВО", — пишет издание.

При этом в сети распространяется информация, что ВСУ уже могут использовать отдельное вооружение, которое был способен презентовать исключительно Израиль. В первую очередь речь шла об армейском транспорте Gaia Amir.

Помимо этого "Телеграф" рассказывал, какие ракеты украинская армия хотела бы получить от официального Иерусалима.