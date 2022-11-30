Укр

ПВО от Израиля: стало известно, чем закончилась поездка украинской делегации

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Украинская армия хотела бы больше оружия, но Израиль сохраняет нейтралитет Новость обновлена 30 ноября 2022, 12:35
Украинская армия хотела бы больше оружия, но Израиль сохраняет нейтралитет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Израильские политики не спешат менять свое мнение, ссылаясь на желание "политическую деликатность" данного вопроса

Украинское правительство пытается найти подход к Израилю, которые ранее отказался помогать нашему государству оружейными поставками. Однако даже официальная поездка делегации Украины вместе с представителями Генштаба ВСУ в Иерусалим, судя по всему, не изменит ситуации.

Как отмечает издание "Детали", несмотря на заинтересованность украинцев в углублении сотрудничества, Израиль не спешит идти в этом на встречу. Сообщается, что партнеры согласовали помощь в создании специальной системы оповещения населения о вероятных ракетных атаках, но в вопросе поставок оружия остаются при прежнем мнении.

Во время официальных встреч украинская делегация якобы всячески подчеркивала, что заинтересована в получении военных поставок со стороны Израиля. Впрочем, эти усилия оказались напрасными.

"Израильская сторона ясно дала понять, что никаких изменений в политике не предвидится: она по-прежнему будет отправлять в Украину гуманитарную помощь и защитное снаряжение, но не системы ПВО", — пишет издание.

При этом в сети распространяется информация, что ВСУ уже могут использовать отдельное вооружение, которое был способен презентовать исключительно Израиль. В первую очередь речь шла об армейском транспорте Gaia Amir.

Помимо этого "Телеграф" рассказывал, какие ракеты украинская армия хотела бы получить от официального Иерусалима.

Теги:
#Украина #Израиль #Оружие #ПВО