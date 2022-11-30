У Зеленского и в Генштабе прокомментировали слова фон дер Ляйен об огромных потерях армии Украины

Данные о погибших военнослужащих являются "чувствительной информацией", которую стоит подавать лишь официальным украинским лицам

Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен насчет потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения прокомментировали в Офисе президента. По словам спикера президента Украины Сергея Никифорова, данная информация является "чувствительной", поэтому распоряжаться ею имеют право лишь глава государства, Верховный главнокомандующий или глава Минобороны Украины.

Об этом сообщает "Суспільне", передает "Телеграф". Отметим, что фон дер Ляйен в своем последнем обращении от 30 ноября заявила, будто бы Украина уже потеряла в войне около 100 тысяч военнослужащих. При этом политик не отметила, откуда взяла подобные данные, которыми столь спокойно оперировала.

Изначально полное видео выступления главы Еврокомиссии было опубликовано на ее странице в Twitter, однако через пару часов его удалили, заменив новым, сокращенным вариантов записи. Во второй версии видео фрагмент с заявлением о числе погибших было вырезано.

Исправленный вариант видео

Сергей Никифоров, комментируя слова фон дер Ляйен, отметил, что президент Владимир Зеленский обязательно опубликует данные о потерях ВСУ, "когда настанет подходящий момент".

Добавим, что подтвердить или опровергнуть названную европейским политиком цифру, отказались в Генштабе ВСУ. По словам главы Управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника, такие данные являются "служебной информацией", и не могут быть обнародованы в данный момент.

"В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа", — добавил военнослужащий.

Отметим, что в Еврокомиссии уже объяснили, почему заменили видео с выступлением фон де Ляйен. Согласно заверениям директора по вопросам политических коммуникаций ЕК Даны Спинант, данные, озвученные политиком, включают как погибших, так и раненых. Именно поэтому запись решили отредактировать, чтобы не вводить общественность в заблуждение. Изначально озвученная статистика использовалась, как подтверждение ужасных поступков российских оккупантов в Украине.

Тем временем россияне, по состоянию на утро 30 ноября, потеряли на фронте в Украине уже почти 90 тысяч человек. Впрочем, это далеко не предел. Как писал "Телеграф", уже к весне путин может "пожертвовать" ради достижения своих целей огромным количеством свежемобилизованных солдат.